Critican a la actriz Aracely Arámbula por esta foto con su hijo Daniel

El hijo de Aracely Arámbula estuvo de fiesta el día de ayer por su cumpleaños número nueve y la actriz lo celebró con una foto que causó polémica.

La mexicana de 42 años compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que felicitó a su pequeño y aparece dándole un tierno beso.

Este gesto ocasionó la molestia de muchos fans que no vieron con buenos ojos el hecho de que Aracely le esté dando un beso a su hijo en la boca.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en su red social son: “¡Qué lindo! Pero de verdad no entiendo esos besos. La neta no se me hacen padres”, escribió la usuaria fatimitalcual, mientras que josevelasco10 comentó “Es antihigiénico besar a los niños en la boca” y torta_1223 apuntó “Seguramente te valdrá dos kilos de… mi opinión, pero los psicólogos recomiendan no besar en la boca a los hijos, ya que les causa una confusión sexual… yo solo digo”.

Con todo esto, el post cuenta con más de 22,000 “me gusta” de los casi dos millones de seguidores de Arámbula.

Junto a la foto, la actriz escribió, “¡Feliz cumpleaños, mi pequeño príncipe! Bellísima bendición que recibí hace 9 años. Te amo tanto. Gracias por existir”.

El pequeño Daniel es producto de la relación amorosa que la actriz mantuvo en el pasado con el cantante Luis Miguel.

