Vecinos de Río Blanco II protestaron por tickeras, juguetes y el CLAP

Vecinos de la populosa comunidad de Río Blanco II, municipio Girardot, protestaron y trancaron la avenida Los Aviadores, como medida de presión para que les entreguen la tickera del Bono Navideño, otorgado por el presidente Nicolás Maduro, la caja de alimentos CLAP y los juguetes para los niños, prometidos antes de las elecciones.

Así lo aseguró Omar Vivas, quien denunció: “tenemos más de tres meses que no nos llega el CLAP, los responsables de esta situación son los voceros de las UBCH y los del CLAP, lamentablemente estos voceros no se preocupan por sus comunidades, pero si de sus familiares, es el caso de Estela Ríos, Mailyn Vera y Maykel Marchena, somos más de 3 mil familias que exigimos nuestros derechos, pues tampoco nos entregaron las tickeras”.

Por su parte, Yesenia Lugo dijo que “antes de las elecciones llegaron los candidatos y nos ofrecieron de todo, incluso hasta prometieron juguetes para nuestros hijos, pero a nosotros no nos han entregado ni siquiera una tickera para comprar comida, a mí me quitaron el Carnet de la Patria con el engaño de que lo iban a pasar por la máquina, pero hasta el momento no me lo han entregado, eso es un abuso”.

Finalmente, José Martín dijo: “deseamos y exigimos una reestructuración de los voceros de las UBCH y del CLAP, los voceros nunca dan soluciones, cuando llega algo aseguran la comida para ellos, pero a la comunidad no nos toman en cuenta. Por allí se corre el rumor de que nos van a vender pernil, pero nosotros ya no creemos porque sabemos que solamente son puras mentiras”.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | FAUSTINO PÉREZ