Lo que los hombres deben saber de nosotras

En algo que todos podemos estar de acuerdo es que nuestro cuerpo es completamente diferente al de los hombres. Por esa razón te presentamos algunas de las diferencias. Ambos seremos humanos, pero biológica, anatómica y sexualmente somos muy diferentes. Respiramos, vivimos y funcionamos casi de manera similar, pero a la mera hora de disfrutar y convivir, hay ciertos detalles que deberías conocer.

No nos excitamos como ustedes

Gracias al porno, hay muchos hombres que creen que una mujer nace lista para la penetración. Y si alguna vez quieres tener relaciones con una mujer y quieres que lo disfrute, tendrás que echarle MUCHAS ganas al juego previo. Verás, la mujer necesita mínimo 20 minutos de estimulación para llegar al orgasmo. Parece mucho, pero el resultado es fenomenal para ambos.

Menstruación

Sangramos de 3 a 7 días y NO morimos. Si los hombres tuvieran que pasar por esto… posiblemente el mundo sería muy diferente. Durante estos días, desprendemos el revestimiento de nuestro útero. Los síntomas varían para cada mujer. ¡Pero ojo! todos los días se sufren fluctuaciones hormonales, así que la menstruación no es el único problema… aunque sí el peor.

Senos

Así como te preocupa el tamaño de tu pene, a nosotras nos preocupa el tamaño de nuestros senos. Los senos de una mujer están a la vista de todos… y cualquiera puede asumir su tamaño, provocando juicios y opiniones al respecto. No toda mujer con senos pequeños cela los senos grandes y viceversa. Sin embargo, es un tema sensible para toda mujer.

Orgasmos

Somos las únicas que podemos tener orgasmos múltiples; es decir, llegar al clímax varios veces en poco tiempo. Confía en que ella sabrá ser lo suficientemente paciente para intentarlo. Cualquier cuerpo femenino merece ser tratado con respeto y amor. Si en verdad quieres llevarla a tocar las nubes, estarás ahí para apoyarla y ayudarla a alcanzar el placer que verdaderamente se merece.

Cólicos

Durante la menstruación, las mujeres sufren distintos síntomas: inflamación, cambios de humor, antojos, sensibilidad en los senos, retención de líquidos, etc. Pero si hay un síntoma que puede arruinar cualquier día para una mujer son los endemoniados y dolorosos cólicos. Cada mujer los sufre de manera diferente, pero prácticamente todas los han vivido mínimo una vez en la vida y, en el caso de muchas, tienen que lidiar con ellos de manera regular.

No son agradables y conllevan más síntomas que deberíamos soportar. No puedes entenderlos, tampoco puedes aliviarlos. Tu misión es ayudarla a soportarlos y no subestimar el dolor por el que tiene que pasar… simplemente por ser mujer.

Fuente: Eme de mujer