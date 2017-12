Hombre asesinado en Los Hornos era escolta de empresa

Después de una semana de búsqueda fue identificado el cadáver que se encontraba depositado en la morgue de Caña de Azúcar; se trata de Aly Antúnez Castillo, de 39 años, quien según su esposa, Betty Cabello, era un padre de familia que trabajaba como escolta de la empresa Alfonzo Rivas, ubicada en la ciudad de Turmero, municipio Mariño.

Relató que la última vez que vio a su esposo fue el sábado 9 de diciembre a las 4:00 de la tarde; “a esa hora salió de la casa y me dijo que iba a cobrar un dinero, sin decirme la cantidad exacta, yo sabía que no se trataba de sus utilidades porque días anteriores ya las había cobrado, tampoco me dijo con quiénes se iba a reunir, pero que iba a regresar rápido, es por eso que no me preocupé, sin embargo, mi angustia empezó cuando vi que esa noche no llegó a dormir a la casa”, indicó.

Luego añadió, “nosotros vivíamos con nuestro hijo en el barrio Andrés Eloy del municipio Lamas, no tenía antecedentes, era un padre de familia muy apegado a nosotros, seguro los delincuentes lo mataron para robarle el dinero que fue a cobrar”.

Desde ese momento comenzó la angustia para la familia, porque recorrieron estaciones policiales, ambulatorios, hospitales y nadie le daba razón, incluso fue hasta las delegaciones del Cicpc, donde también desconocían su paradero.

“Ya cansada de la búsqueda, llegué a Los Hornos y por casualidad alguien me escuchó y me dijo que el sábado a las 6:00 de la mañana habían encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una de las calles del sector 10 de esa barriada en el municipio Libertador, así que de inmediato me vine a la morgue donde todo el personal me dio facilidades y logré identificar el cuerpo sin vida de mi esposo”, dijo.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | FAUSTINO PÉREZ