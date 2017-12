Pasa una nochebuena y recibe el 2018 tranquilo y seguro con estos consejos

Ya estamos en la temporada decembrina y las tradiciones arropan los hogares venezolanos, entre estas está viajar para compartir con la familia o hacer turismo, así como preparar los platos típicos y disfrutar de los espectáculos que se organizan en las ciudades y pueblos del país.

Sin embargo, es importante tener precaución con las actividades que se realicen, ya que un descuido, error o inconveniente pueden generar daños, heridos o malos momentos.

Por eso te traemos los siguientes consejos para que pases unas navidades tranquilas, seguras y con la confianza de saber que no dejaste cabos sueltos.

Para viajar

Es común en todo el mundo que viajemos a reencontrarnos con nuestros familiares y amigos, especialmente para compartir la nochebuena, la navidad y recibir el año nuevo. Para ello, toma en cuenta:

– No pierdas de vista a los más pequeños, sobre todo en espacios abiertos o muy concurridos.

– Presta atención a tus pertenencias. No confíes en bolsillos o espacios de donde puedan ser fácilmente extraíbles, por lo que es recomendable solo tener a mano los objetos más necesarios en caso que salgas a caminar. Si el viaje es largo, no dejes objetos de valor en el equipaje que no tendrás a mano.

– No dejes indicios de que tu casa está sola. Es mejor dejar una luz prendida o algo que tus vecinos reconozcan como habitual cuando estás en ella, así reconocerán cualquier cambio en ella.

– Avisa a tus vecinos que saldrás. Si son de tu confianza, puedes dejarles las llaves para que revisen de vez en cuando que todo esté en orden.

– Cierra las llaves de paso del agua, del gas (o cierra las bombonas) y desconecta todos los equipos que no estén en uso (Televisores, radios, electrodomésticos, cocina, hornos, computadoras, etc). Además, verifica que todas las llaves de los lavamanos, regadera y a fines estén bien cerrados.

– No dejes objetos de valor en el suelo de tu casa, ya que si llega a ocurrir una inundación (por ruptura de tubería o factores externos a tu casa) estos se dañarán.

Con el dinero

– Cuenta bien el dinero en efectivo que vayas a cargar, así como verifica que llevas las tarjetas y documentos de identidad necesarios. Nunca está demás tener la chequera u otro instrumento bancario que te facilite el uso del dinero.

– No dejes objetos de valor ni dinero en lugares de fácil acceso en tu vivienda, pero tampoco en el suelo (por los motivos ya explicados).

– Revisa constantemente los gastos de tu tarjeta, así podrás detectar los gastos extras o cobros de comisiones extrañas.

– Anota -de una forma que tú solo conozcas- las claves de las tarjetas, pero no identifiques cuál pertenece a cada plástico de manera explícita. Si “disfrazas” estos datos, podrán ser de utilidad en caso que los olvides, pero serán difíciles de entender si los pierdes.

– Cuidado con el robo de datos. No abras correos ni envíes mensajes a números que te inviten a registrarte en un espacio para recibir dinero.

¡Las mascotas!

Las mascotas se convierten en un integrante más de la familia, por lo cual los miembros de ella toman precauciones para estas fechas y así evitan accidentes que coloquen en riesgo sus vidas.

Si la familia desea viajar y no puede llevarse a su mascota, es recomendable que la deje bajo el cuidado de un ser querido que esté dispuesto a atender sus necesidades. Es importante que esta decisión sea voluntaria, para que el animal no sienta inseguridad en su hogar temporal.

Pero, si no cuenta con el apoyo de un tercero, puede recurrir a centros especializados en el cuidado de los animales. Para esto, debe evaluar muy bien las opciones.

Por el contrario, si desea viajar con él/ella, debe asegurarse de que lleve con él las medicinas indispensables y suficiente alimento. Principalmente, fármacos especializados para mascotas en caso de mareos y abundante hidratación.

Y, para Nochebuena, se debe tener sumo cuidado con las reacciones que puedan tener a causa de los fuegos artificiales, sobre todo si se trata de perros o gatos. De tenerlos, siga estas precauciones:

-Ubicarlos en un sitio seguro, donde no se lastimen, y en lo posible estén alejados de los ruidos.

-No olvide colocarle una placa identificatoria en el collar para facilitar la devolución en caso de extravío.

-Jamás deje a su perro amarrado, ya que el pánico puede provocar que él mismo se ahorque con su propia correa.

-Si su perro se siente cómodo arrinconándose bajo una mesa, o en el baño, déjelo.

-Suele funcionar en muchos casos dejar a su mascota en un ambiente cerrado, tranquilo y ponerles música.

-Si no quiere comer, no lo obligue.

-No le dé gotitas sedantes sin indicación veterinaria.

-Durante el día de las fiestas mantenga a su animal con una actividad física más alta de lo normal, para que llegue a la noche un tanto más cansado que de costumbre.

Evitar accidentes

No es nueva la recomendación de que evite manejar en estado de ebriedad, pero ¿qué otros consejos se pueden tomar en consideración para evitar accidentes en Navidad?

Principalmente, tener cuidado con el sistema eléctrico. Se acostumbra a decorar con luces navideñas todas las áreas de la vivienda, pero esto debe ser supervisado para evitar un cortocircuito y posterior incendio. Por esto, se recomienda el uso de luces LED, que generan menos calor que las tradicionales, y no sobrecargar las regletas.

El uso de pirotécnicos debe realizarse únicamente al aire libre y bajo la vigilancia de los adultos. No dirigirlos hacia otras viviendas ni personas.

Al salir de viaje, debe realizar una revisión exhaustiva del vehículo, que cuente con los papeles en regla y que el sistema se encuentre en orden. Debe supervisar que se tengan los siguientes implementos:

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

2. Una cruceta.

3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

4. Un botiquín de primeros auxilios.

5. Un extintor

6. Dos tacos para bloquear el vehículo.

7. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Linterna.

Fuente: Globovisión