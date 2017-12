Cristiano Ronaldo y su hábito de romper récords

El luso Cristiano Ronaldo continúa con momento de ensueño y a pesar de que no está viviendo su mejor año en La Liga con tan solo 4 goles, si lo hace en la Champions League y al parecer tiene la medida tomada a los partidos internacionales con su club, ya que este sábado le dio el título del mundial de clubes al Real Madrid con un gran de tiro libre en la final ante el Gremio, para así colocarse como máximo goleador de la historia de los Mundiales de clubes, con siete tantos. Con este gol, añade a su ya muy nutrido palmarés, en que destacan méritos como:

Ser máximo goleador en la historia de la Eurocopa con 9 tantos.

Máximo goleador en la historia de la Copa Europa con 117 anotaciones.

Máximo goleador de la historia de Champions con 114 goles.

Máximo goleador de todas las competiciones europeas con 124 tantos.

Además es el máximo goleador del Real Madrid con 422.

“Los récords vienen de forma natural, pero me deja contento saber que he batido un récord más con estos siete goles. Hablo dentro del campo. Es mi trabajo dar lo mejor y que la gente disfrute con mi fútbol. Voy a seguir motivado para jugar, para seguir entrenando y disfrutar del fútbol, que es lo que más me gusta”, señaló.

A Cristiano, se le compara comúnmente con Messi, muchos aseguran que no tiene el talento del argentino, pero para el portugués y para algunos fanáticos merengues, él es mejor de la historia.

“No tengo que hablar constantemente de mí mismo. Lo que tenía que hablar ya lo hablé. Sigo pensando lo mismo, Soy una persona que tiene confianza. Los números no engañan, hablan por sí mismos. Sigo motivado para seguir ganando cosas, seguir así me siento con mucha fuerza, para seguir mi trayectoria como futbolista y ganar trofeos”.

Además de todos los récords que ya posee, reúne en sus vitrinas, 4 Botas de Oro, 5 Balones de Oro, 2 FIFA The Best, 4 veces Mejor Jugador de Europa UEFA, 4 Champions League, una Eurocopa, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 3 Premier League, una FA Cup, 3 Supercopa de Europa, una Supercopa de Portugal y con el Mundial de Clubes obtenido se convierte junto a Toni Kroos (2013, 2014, 2016, 2017), como los únicos jugadores en la historia que han ganado 4 veces este trofeo, ya que lo ganó en 2008 con el Manchester United, y en 2014, 2016 y 2017 con el Real Madrid. Sus 624 goles en su carrera profesional hablan de la calidad de un “Killer” que para muchos es el mejor delantero de la historia del fútbol.

ÁNGEL MARÍN | elsiglo