Así luce Alicia Machado tras operarse por cuarta vez los senos

@machadooficial muestra sus senos luego de someterse a la cuarta cirugía estética debido al cáncer de mamá que le fue detectado en el 2013. “Mi gente bella, la salud es todo y la vanidad un poco se deja. Después de 4 cirugías de mamas, ahora si me están quedando divinas. Gracias por todos sus maravillosos deseos. Recuperando mi vanidad”… La foto fue borrada de su cuenta.

A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Nov 21, 2017 at 9:23am PST