Otro fin de semana con gasolina limitada en Maracay

Este fue otro fin de semana con expendio limitado de gasolina en Maracay, donde algunas estaciones de servicio de guardia pudieron abastecer el combustible a los conductores impacientes en las largas colas.

Sobre la situación, Karen Álvarez opinó: “dicen que somos un país potencia en la industria petrolera y no tenemos ni siquiera gasolina, esto cada día está peor, la crisis poco a poco nos va envolviendo más y más y no sabemos a dónde va a terminar. He recorrido varias estaciones de servicio para surtir mi vehículo, pero no he tenido suerte, ahora me toca tener paciencia, y bueno, esperar…”.

Por su parte, Juan González relató: “recorrí varias bombas de gasolina, pero algunas están cerradas y otras no tienen ni siquiera de 91 octanos. Vengo desde Cagua y no logré nada, así estamos en Venezuela”.

Luego Pedro Infante indicó: “tuve suerte de conseguir gasolina en esta bomba de la avenida Bolívar, pero mañana (hoy lunes) seguirá el mismo problema, lo peor de todo es que el Gobierno no dice la verdad de lo que está pasando”, lamentó.

Para Mario Manosalva la situación que estamos viviendo es insoportable; “vengo desde Palo Negro, he recorrido varias estaciones de servicio y no encontré nada, esto fastidia y aquí el único responsable es el Gobierno, y así dicen que somos un país petrolero, pero como cosa rara no tenemos gasolina ni para nosotros mismos”, terminó diciendo.

LUIS CHUNGA | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO