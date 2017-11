Aseguran que Rafael Esquivel cobró dos millones de dólares en caso FIFAgate

Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), cobró dos millones de dólares por derechos de transmisión Copa America 2013, aseguró un testigo de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

La información se dio a conocer por la periodista Maibort Petit.

En lo que fue la tercera semana del juicio sobre el caso de corrupción FIFAgate, el declarante afirmó que la empresa Datisa fue la encargada de pagar las coaimas al ex presidente de la FVF y a los directivos de la Conmebol.

El testigo del gobierno fue Santiago Peña, el contador de Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, dueños de Full Play, una empresa de derechos de transmisión de fútbol.

El proceso judicial se lleva a cabao en contra de Juan Angel Napout, ex presidente de la Conmebol; Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol; y José María Marí, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.

El primer pago a Esquivel se realizó el 16 de noviembre de 2010 por un monto de 604 mil dólares. Luego se completó el abono del primer millón.

El testigo explicó al jurado que, como método para ocultar el pago de sobornos, sus superiores le ordenaron que no colocara las iniciales de los ex directivos de la Conmebol, sino que los ubicara mediante nombres de carros.

En este sentido, Esquivel aparecía en la lista como Mercedes Benz.

En noviembre de 2016, el ex mandatario de la FVF se declaró culpable de varios cargos de corrupción en un tribunal federal de Nueva York.

Fuente: El Nacional Web