Alcalde Pedro Bastidas recorrió la comunidad de San Carlos

El alcalde Pedro Bastidas visitó la comunidad de San Carlos, parroquia Pedro José Ovalles, con el objetivo de escuchar las distintas problemáticas que afectan a los habitantes de ese sector. Bastidas reafirmó su compromiso con los maracayeros en seguir trabajando para lograr la ciudad modelo.



Bastidas dijo que este nuevo reto que se le ha encomendado, en busca de una nueva tarea al frente de la Alcaldía; es un reto que asume por la confianza del pueblo de Maracay con el cual está muy comprometido desde hace muchos años. “Una de las cosas que más me mueve y me empuja, es el cariño que me han mostrado los maracayeros a quienes se les ha tendido la mano durante mi gestión”.

Recordó Bastidas en su encuentro que, pese a las soluciones que se han brindado a la parroquia, quedan muchas tareas por hacer. El gobierno local ha solventado en buena medida el problema de aguas servidas y aunque todavía no se ha logrado la labor en 100%, la comunidad ha cambiado considerablemente durante su mandato al frente del gobierno local. “Hemos mejorado las condiciones de vida de los vecinos, las calles de la parroquia han cambiado, el alumbrado, cada paso que hemos dado ha sido para crecer y crear condiciones óptimas”.

Por último, Bastidas dijo que continuará trabajando por asegurar el bienestar de cada uno de los habitantes. “Para mí ser alcalde es una pasión y por eso trabajo todos los días. Sabemos que aún queda mucho por hacer, por eso necesitamos estar juntos para continuar haciendo de Maracay la Ciudad Jardín de Venezuela”, afirmó.

elsiglo