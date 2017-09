Las personas de mi país han sufrido tres consecutivos desastres naturales. Muchos niños y familias están necesitados. Voy a contribuir $100,000 ahora para UNICEF ya que ellos tienen a equipos ayudando en las zonas alarmantes. Por favor únanse conmigo y contribuyan con lo que puedan. Para más información denle click al link en mi bio. #fuerzamexico #earthquake #sismo #mexico

