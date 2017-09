El piloto venezolano Jonathan Cecotto y su compañero de escuadra, el italiano Vito Postiglione, arribaron en la quinta colocación en la segunda carrera de la quinta válida del Súper Trofeo Lamborghini que se desarrolló el domingo en el trazado de Nürburgring, en Alemania, resultado que los hace retroceder del primer al segundo puesto en la tabla general a falta de una válida.

La formación italiana Imperiale Racing que integran Cecotto y Postiglione había tomado la punta de la prueba en la primera parte del recorrido de 50 minutos, pero al momento de cumplir el cambio de pilotos, una errada señal del equipo técnico envió al joven Jonathan a la pista antes de lo indicado, lo que les acarreó una sanción de una entrada adicional a los pits que los apartó del triunfo cuando faltaban pocos minutos para culminar la prueba.

La penalización recibida obligó a Cecotto a retroceder al quinto puesto, resultado que hizo que cediera la primera posición en la tabla general de pilotos, ubicándose ahora a 3 puntos de los nuevos líderes, la dupla integrada por el italiano Loris Spinelli y el canadiense Mikael Grenier, vencedores por partida doble en la ronda germana.

En la primera competencia del fin de semana en Nürburgring efectuada el sábado, Cecotto y Postiglione finalizaron en el segundo lugar a un par de décimas de los triunfadores, resultado que no estuvo exento de polémica luego de que la máquina de Spinelli-Grenier no efectuara la chicana en la última vuelta, en una evidente transgresión que los comisarios deportivos sorprendentemente decidieron no sancionar.

El campeonato Súper Trofeo Lamborghini Europa tendrá su sexta y última ronda el 16 y 17 de noviembre en el trazado de Imola, en Italia, escenario el mismo fin de semana de la quinta edición de la Final Mundial del torneo Lamborghini que enfrentará a los mejores exponentes de las series de Norteamérica, Asia y Europa.