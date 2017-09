Aptoide es una alternativa al clásico Play Store de Android. Aunque no lo creas, es una tienda de aplicaciones donde podrás crear tu propio mercado de apps para distribuir tus desarrollos de software.

En este momento Aptoide cuenta con más de 140 mil tiendas creadas, y con más 1,5 millones de descargas diarias la sitúan como el market más serio tras Play Store para dispositivos Android.

Desde Aptoide podrás descargar apps para Android totalmente gratis, tanto para tu smartphone como para cualquier tablet que lleve el sistema operativo de Google.

A diferencia de lo que algunos piensan, Aptoide es un emprendimiento 100% bajo el marco de la ley, no hay nada ilegal ni mal detrás de esta tienda alternativa a Play Store, quizás haya un poco de mala fama pero no se debe a la tienda en si, sino a repositorios no oficiales.

Si te animas a probar algo diferente, Aptoide puede ser una gran fuente de apps para tu dispositivo Android.

Cómo descargar e instalar Aptoide

Antes de instalar Aptoide debes primero ajustar las preferencias de tu Android, haciendo click en “Menu -> Ajustes -> Seguridad -> Orígenes desconocidos”, de esta forma podremos instalar apps que no vengan de la famosa Google Play.

Luego de eso, descargamos el .apk correspondiente a la aplicación desde el sitio oficial: https://es.aptoide.com/thank-you

Una vez descargado, hacemos click sobre la app y el instalador hará su trabajo.

Siguiendo este sencillo procedimiento podrás tener tu app Aptoide corriendo en Android sin problemas.

¿Cómo añadir repos o repositorios a Aptoide?

Aptoide trabaja con repositorios de apps, y para agregarlos podemos seguir este sencillo procedimiento:

Abrir la app.

En el menú superor, pulsar sobre “Tiendas”.

Veremos un repo asignado por defecto por Aptoide llamado “apps”.

Abajo, pulsar en “Añadir Tiendas”.

También puedes pulsar en “Ver Tiendas Top”, que te mostrará las más populares.

Una vez elijas una tienda de apps, pulsas sobre “Subscribe Store” y te preguntará si quieres añadirlo a tu Aptoide.

Ya está listo, ahora tienes el repo que viene por defecto, pero también sabes como añadir otros que te serán de utilidad para instalar las apps que necesites.

fuente: tecnomagazine