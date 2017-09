#Noticia | Polinacional recuperó vehículo perteneciente a la embajada de EEUU en La Yaguara. . →En horas de la mañana de este martes una comisión de la Estación Policial Antímano de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recuperó un vehículo perteneciente a la Embajada de los Estados Unidos, que había sido secuestrado la noche del pasado lunes, por antisociales en el sector La Alameda, municipio Baruta. . →La actuación policial se registró en La Yaguara, parroquia Antímano, municipio Libertador de Caracas, luego que funcionarios del Cuadrante de Paz N°8, fuesen alertados por un ciudadano quien informó sobre un vehículo aparcado en esa zona de forma sospechosa.

