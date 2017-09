La llegada de iOS 11 es inminente, pero con el cambio en el sistema de archivos y con la actualización de muchos componentes críticos del sistema operativo, Apple ha dejado de dar soporte a apps de 32 bits o que utilizan componentes antiguos. Lo cierto es que la compañía ya advirtió a los desarrolladores de actualizar sus aplicaciones para el nuevo sistema, pero mucho de ellos han hecho caso omiso y sus aplicaciones dejarán de funcionar con iOS 11.

De hecho, seguro que un buen número de aplicaciones antiguas dejarán de funcionar en tu iPhone o iPad, pero no notarás que no funcionan hasta el momento justo que las uses, por lo que para algunos usuarios puede ser un problema de cara a que tiene en su iPhone cientos de aplicaciones y no es práctico poner a probar un a una para ver si siguen siendo compatibles y funcionales.

Por ello, Apple ha creado un método muy sencillo para que el usuario pueda ver de un solo vistazo qué apps de las instaladas en el iPhone/iPad siguen siendo compatibles con el nuevo sistema operativo: solo tienes que ir a la siguiente ruta del sistema:

Ajustes>General>Información>Aplicaciones.

Si todas tus aplicaciones son compatibles con iOS 11 no debería salirte nada fuera de lo normal, pero si tu iPhone/iPad tiene alguna aplicación incompatible con el sistema podrás hacer tap en el apartado Aplicaciones dentro de información del sistema y se mostrará una lista con todas las app no compatibles para que puedas desinstalarla o estar pendiente para ver si el desarrollador la actualiza.

La llegada de iOS 11 es un buen momento para hacer limpieza de apps en tu iPhone, eliminar esas fotos chorra del carrete y desprenderte de todos esas app, extensiones o archivos de mensajería instantánea que has ido acumulando y que no tienen ninguna utilidad. Y por supuesto, aprovechar para hacer una copia de seguridad completa de tu dispositivo iOS.

Recuerda que esta función solo saldrá si tienes iOS 11 ya instalado.

fuente: hipertextual