La efervescencia de la producción de series que vivimos en los últimos años, con Estados Unidos como gran centro irradiador, ha hecho que los premios Emmy hayan ganado relevancia convertidos en gran campaña publicitaria a escala mundial para las series que consiguen alzarse con las estatuillas. Antes de la entrega de galardones de esta noche, repasamos las preguntas básicas para entender lo que ocurra esta noche en los Emmy 2017.

¿Quiénes son los favoritos?

Las quinielas están bastante abiertas este año y los expertos no se ponen de acuerdo sobre quién podría ganar. Netflix podría alzarse con su primer premio al mejor drama este año tanto con The Crown, que ya ganó el Globo de Oro, como con la nostalgia de Stranger Things (también opta House of Cards, pero tiene muy pocas posibilidades reales). Otra plataforma online, Hulu, ha situado muy bien The Handmaid’s Tale, con Elisabeth Moss como clara favorita para alzarse con el premio a la mejor actriz. Pero mucho cuidado con el drama familiar This Is Us, todo un fenómeno en Estados Unidos que es favorita para muchos.

En comedia, Veep, la ganadora del año pasado, podría aprovecharse de la inercia de los Emmy y repetir título por tercera vez consecutiva. Su principal rival lo tiene en Atlanta. Entre las miniseries, suena muy fuerte Big Little Lies, y en tv movie la cosa está dividida entre el capítulo de Black Mirror San Junípero y la película de HBO The Wizard of Lies. Y si hablamos de actores, además de Moss, tienen papeletas de subir a recoger premios Sterling K. Brown, John Lithgow, Thandie Newton, Donald Glover, Alec Baldwin, Kate McKinnon, Robert de Niro, Nicole Kidman y, claro, Julia Louis-Dreyfus. Pero seguro que hay sorpresas. Así que pasemos al siguiente punto.

¿Quiénes podrían dar la sorpresa?

Los giros inesperados son un clásico en todos los premios, y en los Emmy tampoco pueden faltar. Hay categorías muy abiertas, así que en realidad hay muchas posibles sorpresas. La tentación de premiar a Anthony Hopkins es fuerte, e incluso algunos expertos incluyen a Claire Foy en las quinielas de mejor actriz. O hacer subir al escenario a Millie Bobby Brown. Si Master of None se llevara el premio a la mejor comedia sería una muy agradable sorpresa, o que Riz Ahmed lo lograra en vez de Robert de Niro. En actriz protagonista de miniserie cualquiera que se llevara el premio sería justísimo. Atención a la categoría: Nicole Kidman, Jessica Lange, Susan Sarandon, Reese Witherspoon, Felicity Huffman, Carrie Coon. Nivel de Oscar.

¿Y dónde está Juego de tronos?

El año pasado se convirtió en la serie más premiada de la historia de los Emmy con su sexta temporada. Lo lógico es que la séptima vuelva a tener una gran presencia en los galardones, sobre todo entre las categorías técnicas. Pero el retraso en el estreno de la séptima temporada hizo que Juego de tronos se quedara fuera de los Emmy 2017. Y, por tanto, en los galardones del año que viene competirá por la séptima, a pesar de que haya pasado más de un año desde su emisión. Por cuestión de fechas también se han quedado fuera, por ejemplo, Orphan Black y su protagonista, Tatiana Maslany, ganadora del Emmy el año pasado, o el regreso de Twin Peaks.

¿Qué récords se pueden romper hoy?

Hay varias marcas que se pueden batir en la ceremonia de esta noche. Si Millie Bobby Brown gana por Stranger Things, a sus 13 años se convertiría en la actriz más joven en ganar un Emmy. El récord ahora mismo lo tiene Roxana Zal, que ganó en 1984 con 14 años. De momento, ya es la nominada a un Emmy más joven de la historia.

Está complicado pero también se podría batir el récord de estatuillas para una serie en su primer año. Ahora, el récord lo tiene El ala oeste de la Casa Blanca, con 9 triunfos en su primera temporada. Si Westworld o Stranger Things ganan cinco premios esta noche, batirían el récord (ya sumaron cinco premios cada una la semana pasada).

No parece muy probable, pero en el caso de que Modern Family ganara su sexto Emmy como mejor comedia, sería la serie más premiada en esa categoría, superando a Frasier.

Julia Louis-Dreyfus ya es una mujer de récord y es la más premiada de la historia en la categoría de mejor actriz protagonista de comedia. Si este año gana, empatará con Cloris Leachman como la intérprete con más premios Emmy, con un total de ocho estatuillas (aunque Louis-Dreyfus, también productora de Veep, gana en el total de premios). Otro récord que podría batir: la actriz que más veces ha ganado un Emmy por dar vida a un mismo personaje (seis victorias por interpretar a Selina Meyer).

¿Quiénes son los grandes ausentes en estos Emmy?

Muchos siguen clamando al cielo por la ausencia de The Leftovers y sus actores en los premios. De poco le ha servido las alabanzas de la crítica y los aplausos a su tanda final de episodios. El drama de HBO ha terminado su andadura sin llamar la atención de unos galardones que, recordemos, también ningunearon a The Wire, por ejemplo. También llama la atención la ausencia de Oprah Winfrey, que competía por la película The Immortal Life of Henrietta Lacks. El final de Girls tampoco ha convencido a los votantes y ni la serie ni sus actrices están nominadas (sí lo estuvieron tres de sus actores invitados). Otra comedia de HBO, Insecure, y su protagonista y creadora, Issa Rae, será otra de las grandes ausentes de la noche. Más ausencias dolorosas son las de Michael McKean, Rita Moreno o Phoebe Waller-Bridge.

Tráiler de la tercera temporada de ‘The Leftovers’.

– ¿Por qué hay capítulos de series dentro de las categorías de tv movies?

Para los Emmy, una tv movie es “un programa original que cuenta una historia con un principio, medio y final y que es emitido en una sola parte”. Con esa descripción es normal que muchas series antológicas prefieran presentar sus mejores capítulos en la categoría de tv movie para huir de la dura competencia de las potentes miniseries. Así, este año Black Mirror tiene muchas papeletas para ganar con San Junípero. Y Sherlock está nominada pero solo con El detective mentiroso, el segundo capítulo de su cuarta temporada, que contaba una historia completa pero también incluía tramas que seguían en otros episodios… Cosas de los Emmy.

– ¿Quién vota y cómo en estos premios?

Los Emmy los entrega la Academia de la Televisión de Estados Unidos. El sistema de votación para elegir a los ganadores ha cambiado ligeramente en los últimos años. Antes, los académicos solo podían votar en la categoría de su especialidad y tenían que justificar que habían visto los capítulos elegidos por los nominados. Desde hace un par de años, todos los académicos pueden votar en todas las categorías y no tienen que justificar haber visto los capítulos, lo que favorece a las series más populares. Además, antes se votaba a los nominados en orden preferencial y desde el año pasado, cada votante elige solo a su favorito de cada categoría, simplificando aún más el sistema de elección.

Aquí las principales nominaciones

– Mejor serie dramática:

“Better Call Saul”

“The Crown”

“The Handmaid’s Tale”

“House of Cards”

“Stranger Things”

“This is Us”

“Westworld”

– Mejor comedia:

“Atlanta”

“Black-ish”

“Master of None”

“Modern Family”

“Silicon Valley”

“Unbreakable Kimmy Schmidt”

“Veep”

– Mejor actor dramático:

Sterling K. Brown, “This is Us”

Anthony Hopkins, “Westworld”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Matthew Rhys, “The Americans”

Liev Schreiber, “Ray Donovan”

Kevin Spacey, “House of Cards”

Milo Ventimiglia, “This is Us”

– Mejor actriz dramática:

Viola Davis, “How to Get Away With Murder”

Claire Foy, “The Crown”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Keri Russell, “The Americans”

Evan Rachel Wood, “Westworld”

Robin Wright, “House of Cards”

– Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson, “Black-ish”

Aziz Ansari, “Master of None”

Zach Galifianakis, “Baskets”

Donald Glover, “Atlanta”

William H. Macy, “Shameless”

Jeffrey Tambor, “Transparent”

– Mejor actriz de comedia:

Pamela Adlon, “Better Things”

Jane Fonda, “Grace and Frankie”

Allison Janney, “Mom”

Ellie Kemper, “Unbreakable Kimmy Schmidt”

Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

Tracee Ellis Ross, “Black-ish”

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”

– Mejor actor dramático de reparto:

Jonathan Banks, “Better Call Saul”

David Harbour, “Stranger Things”

Ron Cephas Jones, “This Is Us”

Michael Kelly, “House of Cards”

John Lithgow, “The Crown”

Mandy Patinkin, “Homeland”

Jeffrey Wright, “Westworld”

– Mejor actriz de reparto dramático:

Uzo Aduba, “Orange Is The New Black”

Millie Bobby Brown, “Stranger Things”

Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Chrissy Metz, “This Is Us”

Thandie Newton, “Westworld”

Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale”

– Mejor actor de reparto en comedia:

Louie Anderson, “Baskets”

Alec Baldwin, “Saturday Night Live”

Tituss Burgess, “Unbreakable Kimmy Schmidt”

Ty Burrell, “Modern Family”

Tony Hale, “Veep”

Matt Walsh, “Veep”

– Mejor actriz de reparto en comedia:

Vanessa Bayer, “Saturday Night Live”

Anna Chlumsky, “Veep”

Kathryn Hahn, “Transparent”

Leslie Jones, “Saturday Night Live”

Judith Light, “Transparent”

Kate McKinnon, “Saturday Night Live”

– Mejor miniserie

“Big Little Lies”

“Fargo”

“Feud: Bette and Joan”

“Genius”

“The Night Of”

– Mejor película para televisión:

“Black Mirror: San Junipero”

“Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love”

“The Immortal Life Of Henrietta Lacks”

“Sherlock: The Lying Detective”

“The Wizard Of Lies”

– Mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión:

Riz Ahmed, “The Night Of”

Benedict Cumberbatch, “Sherlock: The Lying Detective”

Robert De Niro, “The Wizard Of Lies”

Ewan McGregor, “Fargo”

Geoffrey Rush, “Genius”

John Turturro, “The Night Of”

– Mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión:

Carrie Coon, “Fargo”

Felicity Huffman, “American Crime”

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”

Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”

Reese Witherspoon, “Big Little Lies”

– Los cinco primeros programas con mayor número de nominaciones:

“Saturday Night Live” – 22

“Westworld” – 22

“Feud: Bette and Joan” – 18

“Stranger Things” – 18

“Veep” – 17

– Las cinco principales plataformas de televisión con mayor número de nominaciones:

HBO: 110

Netflix: 91

NBC: 60

FX Networks: 54

ABC: 34

fuente: el farandi