El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que hubo decenas de reuniones con la oposición este año y que al menos 100 encuentros se han sostenido entre ambas partes desde el 2016.

“Puedo decir que han sido decenas, para no decir que fueron cientos de reuniones con la oposición”, declaró durante su programa 93 Los Domingo con Maduro.

Opinó que toda conversación entre distintos grupos políticos se llama diálogo, por ello pidió a los dirigentes opositores que admitan que “sí hubo diálogos” y negociaciones entre ambos sectores políticos.

Desde el parque nacional Wararira Repano, el jefe de Estado señaló que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, el diputado, Henry Ramos Allup y el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, han asistido al menos a 30 reuniones, e incluyó al dirigente opositor, Leopoldo López aun en su condición de penado.

En ese sentido, acotó que una de las reuniones de diálogo fue unas semanas antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) donde se le propuso a la oposición, dijo, que participara en los comicios electorales. “Se ventiló la posibilidad de posponer la ANC tres o cuatro semanas para que participaran, algunos estaban de acuerdo, pero luego me llamó Jorge Rodríguez (alcalde del municipio Libertador) y me dijo que no se pusieron de acuerdo”, dijo.

“El 29 de julio hubo una reunión que duró hasta las 12:00 de la noche para elaborar un documento de convivencia donde se establecían acuerdos, pero de pronto hubo una llamada telefónica de una embajada y dijeron que el acuerdo no iba”, relató Maduro.

En esa ocasión, dijo que la mesa de negociaciones continuó el 1 de agosto, luego llegó la convocatoria de elecciones regionales. “Ellos dijeron que iban a participar y el primera vez que cumplen su palabra e inscribieron sus candidatos para las elecciones”, acotó.

El mandatario nacional comentó que la dirigencia opositora pidió tiempo para instalarse en la mesa de diálogo, luego de que se efectuaran las elecciones primarias. “Es inaudito que Borges salga a negar que el Gobierno y la oposición están en negociaciones”, espetó.

Destacó que estas reuniones son una verdad absoluta “nosotros desde el chavismo lo asumimos, nadie puede decir que es un error dialogar, por eso no estoy traicionando ni negociando la revolución, porque hace falta dialogar para lograr la paz y la coexistencia pacífica”.

Maduro expresó sus “aspiraciones” a que el diálogo continúe el 27 de septiembre –fecha en la que el Gobierno y la oposición tienen previsto encontrarse nuevamente– y añadió que, por mutuo acuerdo, un grupo de cinco países participarán en el proceso: Chile, México, Bolivia, Nicaragua y República Dominicana, sin embargo, no mencionó a Paraguay pese a que ayer la oposición indicó que este último país también participaría como garante.