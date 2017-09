Sigue vigente el plan de ver al prospecto número 1 de los Yanquis de Nueva York en Venezuela con el uniforme de los Leones del Caracas.

Torres viene recuperándose de una lesión el codo izquierdo que lo dejó fuera de la temporada 2017.

“Su agente nos ha comentando que ha mejorado muchísimo de su lesión”, destacó Fernández. “Lo más importante es que se recupere totalmente. El plan con nosotros siempre ha sido diciembre y a eso apuntamos”, agregó.

Gleyber en esta campaña, entre la filial en doble y triple de los Yanquis, dejó average de .287, con siete jonrones, 34 empujadas en 55 juegos.

José Mujica descartado

El prospecto José Mujica no recibió permiso para lanzar con Leones para la zafra 17-18.

“Ya me dijeron que no porque lancé mucho aquí en Estados Unidos. Todos los años quiero jugar en mi país, pero lamentablemente en esta ocasión no podré”, dijo Mujica, quien dejó ERA de 3.04 y foja de 14-8 en 27 aperturas en Clase A Avanzada con los Rays.

