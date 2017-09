Carlos Luis Salas, habitante de la calle La Costa, en Corozal, casa número 20, desde el pasado sábado está sacando piedras de un costado de su vivienda, tras removerse parte del muro de contención que fue colocado en el año 2000 en la calle Las Colinas, ubicada prácticamente en la parte de arriba de su casa.

“Estoy tratando de sacar las piedras que están junto a la pared porque están presionando hacia adentro y me la va a tumbar”, explicó.

Dijo que eso sucedió a causa de un temblor que ocurrió el día sábado “y el domingo se cayó como a las 6:40 de la tarde, eso se fue abriendo y abriendo y se terminó de caer”.

Indicó que el trabajo del muro fue hecho por la Alcaldía para contener la colina y darle base a la carretera. “Pero si a eso no le meten la mano prontamente se va a venir hacia abajo la carretera, pero yo prefiero estar sacando tierra y no piedras”, alertó.

Informó que en la vivienda viven 7 personas, “gracias a Dios que en esa parte donde cayeron las piedras no están los cuartos, ahí está es la sala y el comedor”. Añadió que con las lluvias “el trabajo que hicieron del muro de contención se ha perjudicado, pienso que si lo hubiesen construido con concreto armado esto no hubiera cedido, porque esa malla que colocaron se pudre y se rompe”, destacó.

Por su parte Judith Petit, moradora también de la casa perjudicada, en ese momento llegaba de la Alcaldía, “estaba buscando a ver qué solución nos pudieran dar a esta problemática que tenemos, porque en realidad es que toda la casa se está destruyendo por el peso de las piedras. Acá estamos ahorita es como aliviando la casa para que no se siga rompiendo, pero en verdad quisiéramos que las autoridades a las que les compete este tipo de situaciones metieran su mano para solucionar esto, porque ¿para dónde me voy a ir, si es la única opción de vivienda que he tenido?”.

Señaló que la calle Las Colinas es la que está trayendo los problemas, “porque el peso del agua es lo que ha movido el muro. Tengo 33 años viviendo aquí y nunca pensé que ese muro se pudiera caer, pero con los temblores y las lluvias éste cedió”.

EN OTRA ZONA DE COROZAL

A Mary Carapaica la encontramos sacando barro con una pala junto a un grupo de vecinos que viven en la calle Las Vegas, adyacente a la pasarela, haciendo el mismo trabajo.

Dijo que desde hace mucho tiempo están esperando que se hagan los dragados “y esto que usted ve aquí son las consecuencias del deslave de diciembre, la crecida de Choroní, sedimentos, basura, todo lo que recoge el río se ve represado en lo que es este dique”, explicó.

Señaló que no cuentan actualmente con la ayuda necesaria, “pues nadie se acuerda de que esta comunidad existe, aun cuando tenemos una emergencia en esta zona. Hay personas que perdieron sus enseres en diciembre, cuando hubo el deslave, y todavía estamos en la espera, pero nosotros no nos vamos a rendir, como comunidad unida lo estamos haciendo nosotros, limpiando nuestro espacio”, afirmó Carapaica.

Indicó que “además de que esto ocurre por la falta de recolección de desechos, se suma la falta de concientización de las personas, porque deben entender y se les pide a la comunidad en pleno que mantengan un nivel de conciencia de no lanzar basura aquí”.

“Ha llovido mucho y el río baja con lodo, palos, botellas, todo lo que encuentra a su paso, y como está tapado el dique queda represado allí, en la unión del afluente denominado El Pegón y el Río Madre Vieja”, aseguró.

Para finalizar, piden los habitantes de esta zona norte de la ciudad “que no seamos una comunidad olvidada para el Gobierno regional, que se aboquen a atender nuestras necesidades porque somos seres humanos y personas que estamos esperando una ayuda pendiente por el deslave del 2 de diciembre del 2016”.

YANIRA CEDEÑO | elsiglo

foto | FÉLIX BARRETO