De manera sorpresiva, Whatsapp se ha ido actualizando durante los últimos meses para traernos mejoras y características nuevas en esta popular aplicación de mensajería, y aunque aún falta tiempo para que Whatsapp pueda equiparar a otras aplicaciones como Line o Telegram, hay algunas opciones que Whatsapp ya ha anunciado desde hace varias semanas como características oficiales y es día en que no llegan.

Mientras tanto, existen otras funciones interesantes en las que Whatsapp podría estar trabajando, que a pesar de mantenerse como rumores, harían a la aplicación mucho más productiva. ¿Pero cuáles son estas funciones?

Ubicación en tiempo real

Esta función lleva meses anunciada como una característica oficial, incluso la versión beta de Whatsapp ya cuenta con esta herramienta, el problema es que está desactivada.

Sin embargo, WABetaInfo mencionó hace algunos días que los desarrolladores de Whatsapp ya se encontraban haciendo los últimos ajustes para activar la función, primero en los usuarios beta, y después en la versión final.

¿Cuándo llegará?, no sabemos con certeza, pero debería estar disponible antes de que termine el año, sin embargo, si quieres utilizar esta función, puedes hacerlo en otras aplicaciones como Google Maps, ideal si quieres que tus amigos o familia sepan en tiempo real dónde estás.

Eliminar mensajes enviados

Seguramente te ha pasado que has enviado un mensaje de Whatsapp al chat incorrecto, o que haz escrito algo que no querías decir, sin embargo, la aplicación no permite eliminar los mensajes de la conversación una vez que aparece la primer “palomita” en el mensaje.

Whatsapp ya hizo oficial esta característica, y pronto podrás eliminar algún mensaje dentro de la conversación para que ningún usuario lo vea siempre y cuando no hayan pasado más de 5 minutos desde que se envió. Sin duda una característica que necesitamos que se implemente desde ya.

Esta función también se encuentra disponible en la versión beta, pero como sucede con la característica anterior, está desactivada, por lo que esperamos que pronto pueda comenzar a utilizarse sin ningún problema.

Todo guardado en la Nube

A partir de aquí comenzamos con los rumores, y es que hace unas semanas, WABetaInfo mencionó que Whatsapp se encontraba haciendo los preparativos para lanzar una nueva característica de la cual ya disfrutaba Telegram, sin embargo se reservó la sorpresa con la promesa de revelarla después, aunque hasta el momento no lo ha hecho.

Una de las grandes funciones de Telegram es que está basada en la Nube, por lo que no tenemos que crear copias de seguridad como en Whatsapp, y cada vez que volvemos a iniciar sesión nuestros chats están tal y como los dejamos, sin embargo, en Whatsapp hay veces en que las copias de seguridad no se restablecen completamente, dejando muchas chats con conversaciones incompletas.

Algunos rumores mencionan que este ha sido una de las razones por las que Whatsapp dejó de funcionar hace unas semanas, pero también hay que mencionar que de hacerse será un trabajo complicado, pues con los millones de usuarios mundiales que tienen las cosas pueden ser un tanto complicadas.

Sesión en varios dispositivos

De manera oficial, Whatsapp solo puede utilizarse en teléfonos, pero la mayoría de su competencia permite que se pueda usar en teléfonos, computadoras (sin la necesidad del teléfono), tablets, o todas al mismo tiempo. Esto en parte es gracias a que están alojadas en la Nube, por lo que de llegar a concretarse la característica anterior, podríamos incluso tener activado Whatsapp en varios dispositivos de manera simultánea.

Enviar mensajes sin saber el número telefónico

Aunque a muchos de nuestros lectores no les gusta que comparemos constantemente a Whatsapp con Telegram, tenemos que mencionar que una de las funciones más interesantes del mensajero ruso es la posibilidad de contactar a algún usuario sin la necesidad de saber su número telefónico, ya que basta únicamente con saber su alias (por ejemplo @unocero) para poder enviarle un mensaje.

De esta forma no es necesario que tengas que darle tu número de teléfono a alguien, o mejor aún que sepa tu nombre real si tu no lo permites. Algunos rumores mencionan que Whatsapp ya está considerando activar esta función en futuras versiones, sin embargo, aún no hay información oficial al respecto.

Si Whatsapp activará de una buena vez todas estas características se convertiría un competidor mucho más fuerte y completo, pero no se sabe porqué anuncian una característica como “oficial” y tardan meses en liberarla a los usuarios.

fuente: unocero