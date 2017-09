Amor, desencuentros, rumores, acusaciones, indirectas, han sido los elementos que han hecho de la ruptura de Belinda y Criss Angel toda una telenovela. Entre el anuncio oficial de su separación, los coqueteos de algunos pretendientes de la cantante y el incómodo consejo que Criss les envió parecía que nada podría superar este momento, no hasta que Beli habló oficialmente del tema.

Hace unos días, durante un evento de moda, la intérprete de En el amor hay que perdonar afirmó categóricamente ante los medios que no comentaría al respecto porque “…ante todo soy una dama y tengo mucha educación para tratar ese tipo de temas“. Sin embargo, no tardó mucho en cambiar de parecer cuando concedió una entrevista a Vanity Fair México donde dijo sin rodeos cómo se sentía con toda esta situación.

Cuando se le cuestionó sobre por qué Angel decía que era “una maestra del engaño” (cual villa de telenovela ), Beli respondió con un sutil ironía “¡Maestra del engaño! Claro, no lo soy, él es el mago, yo soy cantante, más bien él es que hace los trucos, yo no tengo ni idea. Yo soy una mujer íntegra y no acostumbro hablar mal de nadie porque tengo estilo”, agregando que definitivamente está mejor ahora.

“¿Estás tranquila con el fin de la relación?”, pregunta el reportero. “Yo estoy tranquila y perfecta. Yo no soy así, yo no digo nada… la gente que habla mal quedan mal ellos”, afirmó.

Sobre los ataques de su ex pareja en redes sociales, tajante la también actriz reafirmó que él es el verdadero maestro del engaño, “… ¡él es un mago! es un ilusionista, ¿no? Yo no… Por favor, que quede claro”.

Ahora bien, ¿qué está pasando realmente con Maluma?

A la pregunta “¿te emociona o cuando estás soltera te caen decenas de pretendientes famosos?”, una Belinda sumamente consciente de su belleza y el efecto que puede causar en los hombres confesó que no, no le generó demasiada emoción.

“Nah, ups, no me emociona, la verdad ya estoy acostumbrada a que me busquen muchos pretendientes cuando estoy soltera. Él me cae bien y todo, pero normal, o sea tampoco, no pasa nada. Es un chavo buena onda pero hasta ahí”.

Si a Maluma básicamente lo bateó (ni qué decir del pobre de Rommel Pacheco de quien ni siquiera habló), podríamos decir que a Jared Leto no le fue tan mal.

Gracias a la labor que Belinda está haciendo para apoyar a los afectados por el sismo en México, el ganador del Oscar tomó su cuenta de Twitter para difundir la causa y de paso externar su admiración por ella.

“Eres una inspiración… Gracias por ser una buena persona y una gran amiga…”, escribió Leto.

Si bien Jared podría considerarse el tercer admirador famoso de la cantante, ella no lo toma así:

“Normal. Sí, me lo envío justo hoy. Somos muy amigos, siempre que hemos estado juntos nos llevamos bien, es una persona que apoya las mismas causas que yo”.

¿Será?

fuente: eonline