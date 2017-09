Bajo el título “Un Filtro nuevo para probar con amigos”, Instagram anunció en su página web, la actualizacion para modificar las fotografias que se saquen los usuarios de esa red social.

Según expresa la compañía, “inspirado por el filtro de viaje por carretera que lanzamos a principios de este año, ahora usted puede saltar en su motocicleta y abrir la boca para correr por el camino”.

Para utilizar el nuevo filtro el usuario tiene que abrir la cámara y tocar el icono de la cara en la esquina inferior derecha.

Cuando se termine de generar, se puede añadir a una historia o enviarlo a los amigos a través de Instagram Direct.

Grab a friend and set out on an adventure with our new face filter! ???? ???? pic.twitter.com/Ml7wbdAPwj

— Instagram (@instagram) September 13, 2017