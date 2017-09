El trasnocho es un trastorno que debemos evitar a toda costa, esto afecta de manera directa a nuestro rendimiento, pues es un potente enemigo que puede provocarnos ansiedad, poca concentración e incluso mal humor, por lo que descansar es algo más que necesario.

Estas son algunas consecuencias que puede traer es trasnocho en una lista realizada por El Diario los Andes.

Hambre y ansiedad, nuestro apetito puede perjurarse gravemente con falta de sueño. Tendemos a comer en exceso en horarios inadecuados, lo que puede causarnos problemas de obesidad o malnutrición.

Menos atractivo físico, el cansancio nos marca ojeras alrededor de los ojos, la piel se envejece y nos da un aspecto desgastado. Según el Instituto Médico Karolinska de Estocolmo, las personas que se ven cansadas se consideran poco accesibles.

Pérdida de tejido cerebral, con el tiempo el cerebro se va desgastando y marchitando por la falta de descanso. El Departamento de Neurociencia de la Universidad de Uppsala señala que la molécula NSE y la proteína S-100B, marcador de lesiones neuronales y marcador clínico de daño cerebral aumentaron en pacientes con falta de sueño.

Emociones fuertes, si crees que estás de mal humor porque estás teniendo un mal día, primero pregúntate cuántas horas dormiste, es probable que te sientas irritado.

Menos concentración, una de las consecuencias de no dormir adecuadamente es tener problemas de memoria y concentración. Si no duermes, tu cerebro no almacena información.

Riesgo de diabetes, la revista Archives of Internal Medicine publicó un estudio en el que señala que la falta de sueño aumenta los niveles de azúcar en la sangre.

Altas probabilidades de cometer un accidente, según un reportaje de la BBC, uno de cada cinco accidentes automovilísticos ocurren por falta de sueño, 1550 personas mueren al año por esto.

Enfermedades cardíacas, otra consecuencia de la privación del sueño es el aumento de la presión arterial, Harvard Health Publications asegura que con el tiempo esto puede causar fallas cardíacas y obstrucción en las arterias.

Fuente: Caraota Digital