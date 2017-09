¡El sexo es maravilloso y más si lo tienes con el chico que te vuelve loca! Incluso, la reconocida sexóloga Alessandra Rampolla afirmó durante una entrevista con Publimetro que el sexo con amor es más intenso, y tiene toda la razón. La mezcla de goce emocional, entusiasmo, alegría, pasión y deseo te hace creer que tocas el cielo con la punta de los dedos cuando él te hace sentir un orgasmo.

Para saber si estás teniendo sexo con el hombre correcto, te decimos cuáles son esas señales que te lo aseguran:

1.Sexo ardiente, pero también sexo pasivo: Sé sincera, los días en los que estás ovulando el nivel de excitación aumenta y eres capaz de pensar en tu chico a cualquier hora, inclusive cuando estás metida en la ducha antes de irte para el trabajo. Es más, deseas que él tenga el detalle de tocar a la puerta y decirte: “¿Puedo entrar?”.

Cuando estás con el hombre indicado, quieres que él te haga un rapidito por la mañana, pero también que te dedique dos o tres horas por la noche. ¿Verdad?

2. Te piropea: ¿A qué chica le molesta que su pareja la haga sentir guapa? ¡A ninguna! Tú por tu lado tendrás el detalle de ponerte tu mejor pieza de lencería, pero él querrá quitártela enseguida y no te importará si las luces están apagadas o encendidas. Él te da tanta seguridad que tus complejos pasan a segundo plano.

3. “Me encanta que me acaricies los senos”, “amo que me beses el cuello”…: Cuando tienes relaciones sexuales con el hombre correcto, le pides que haga y deshaga contigo. ¡No te apenas! Y lo más importante, hasta lo diriges para que te haga alcanzar el clímax.

4. No sale de tu cabeza: Por más ocupada que estés en la oficina, habrá un momento durante el día en el que él estará en tu pensamiento.

5. Sin inhibiciones: El sexo que tienes con él es tan fascinante que los gritos y gemidos sexuales son parte del espectáculo. Está comprobado según investigaciones de la Universidad de Central Lancashire y la Universidad de Leeds que los sonidos que emites durante una relación sexual elevan la autoestima de ellos. Incluso, de acuerdo con la psicología, a los hombres que escuchan a sus chicas gritar, suspirar o gemir les provoca placer; es decir, más ganas de que aumente su libido para llevarlas hasta el orgasmo.

¿Eres de las que grita o gime? ¡Estás con el indicado!

6. Te emociona probar cosas nuevas: Ellos son más abiertos a hacer cumplir fantasías sexuales o quizás probar cosas nuevas —quizás porque las vieron en alguna película XXX— y si tú estás dispuesta, todo indica que la confianza te hace sentir sexualmente invencible.

7. Se dan sexo oral mutuamente: Las mujeres que aún se niegan a probarlo no tienen idea de lo que se pierden. ¿Concuerdas con nosotras? Cuando te sientes cómoda con un hombre, jamás te niegas a sus caricias orales y tú tampoco te recusarás a jugar con su…

8. No importa el aliento mañanero: ¿Por qué los hombres tienen ganas durante las mañanas? Porque el nivel de testosterona, la hormona de la pasión, alcanza el pico máximo entre las 7 y 9 a.m. En este lapso aumenta el deseo entre un 25 y 50%. Esa es la explicación por la que él aún y sin cepillarse los dientes te busca para tener sexo contigo, y tú no te rehúsas porque estás en la cama con el hombre correcto.

fuente: siempre mujer