La ciudad retoma su normalidad, poco a poco se van recuperando las calles, pero es aplastante ver a diario la realidad de muchas familias que lo perdieron todo. Solo queda darse cuenta de lo que realmente es fundamental para respirar, Dios, la familia y los amigos. Nos queda reorganizar las prioridades personales, y enfocarnos en la solidaridad con todos los que están en el aire. #houstonstrong #Harvey

A post shared by Fabiola Colmenarez (@faby_colmenarez) on Sep 14, 2017 at 1:02pm PDT