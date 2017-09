No importa la generación, el color ni el modelo de iPhone que tengas. Siempre que llega la hora de las fotos y selfies en cualquier reunión, tus amigos se acerquen a ti para pedirte que las tomes o que les prestes tu celular para capturar los mejores momentos, ¿o no?

Probablemente te preguntes a qué se debe, es decir, los iPhone no son los equipos con más megapixeles. Bueno, he aquí el secreto, pues lo creas o no, más megapixeles no es sinónimo de mejores cámaras. Aunque los megapixeles efectivamente mejoran la imagen, no son lo más importante y mucho menos lo son todo reseñó Hola Telcel.

Otros factores importantes de las cámaras de los celulares son la apertura del lente, la distancia focal, el estabilizador óptico, etcétera, etcétera. Pero, aunque en teoría la de iPhone no tiene ninguna de dichas características, el secreto de Apple reside en el equilibrio.

Debido a lo anterior, los de Cupertino se aseguran de que sus equipos capturen fotos luminosas con menor ruido, mayor fidelidad al color y, sobre todo, que sea sencillo al hacerlo. Porque sí, tienes que admitir que tomar fotos con un iPhone es lo más sencillo del mundo.

Independientemente de las funciones, herramientas y configuraciones que posea el iPhone, un simple tap será más que suficiente para obtener una increíble imagen. Esto gracias a su tecnología llamada deep-trench, la cual hace posible que los niveles de señal-ruido de cada pixel no se disparen de manera inapropiada (de acuerdo con Gizmodo).

Fuente: El Universal