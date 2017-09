Carlos Carrasco lanzó 6 entradas, sin carreras y guillotinar a 9 bateadores de los Tigres de Detroit, pero al finalizar el encuentro, mientras respondía las preguntas por haber llegado a 15 victorias—tope en su carrera—y superar la barrera de los 200 ponches en la temporada, aseguró que no todo estaba tan bien como parecía.

“Mi cuerpo no se sentía bien”, aseguró el criollo a los distintos periodistas que estaban en el vestuario de los Indios de Cleveland. “Pero no quería decir nada y simplemente salir para hacer mi trabajo”.

Quizás por eso permitió 7 inatrapables o tenía inconvenientes para ubicar sus lanzamientos en los primeros episodios. Porque a pesar que su línea final reflejen un dominio autoritario ante los maderos bengalíes, Carrasco no pudo retirar ningún inning por la vía rápida.

“A veces tienes que luchar con eso. No importa si te sientes bien o mal, debes salir a hacer tu trabajo”, agregó Carrasco. “Eso fue lo que hice y que me reté. Aunque mi cuerpo no se sintiera bien tuve que ayudar al equipo”.

Segunda vez en su carrera con 200 ponches: “Se siente bien”

Ponchar es un arte que conoce bien Carlos Carrasco; sin embargo, superar los 200 abanicados en una temporada solamente lo había logrado en una oportunidad. Fue en 2015, cuando pudo trabajar por espacio de 183.2 innings, en gran parte porque las lesiones no lo incomodaron.

Ahora en 2017, tras esquivar nuevamente el mal de las dolencias físicas, el diestro nuevamente alcanzó esa importante cantidad de guillotinados. “Significa mucho para mí”, resaltó tras cerrar su apertura 29 y llegar a 201 ponches. “Estuve trabajando mucho durante la temporada y comenzando en los entrenamientos primaverales”, concluyó.

Fuente: Meridiano