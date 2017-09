Luego de afrontar el miércoles en la ciudad capital la ida de los octavos de final de Copa Venezuela contra Deportivo La Guaira, los aurirrojos viajaron a la ciudad de Araure donde jugarán hoy su segundo partido de esta semana en el Estadio José Antonio Páez frente a Portuguesa FC, partido correspondiente a la jornada 9 que se disputará a las 3:30 pm.

El conjunto amarillo y rojo pasó rápidamente la página del partido contra los naranjas en el Olímpico de la UCV, y se alistaron con las mejores técnicas para salir hoy domingo a enfrentar a los rojinegros, equipo que se sitúa en el puesto número 15 de la tabla de posiciones del torneo con 7 puntos, mientras que los aurirrojos ocupan peldaños más arriba con 13 unidades.

Los dirigidos por el estratega Antonio Franco viajaron para Araure con todas las garras para salir al campo a conseguir una victoria y sumar de a tres para así ascender en la tabla de posiciones. La última fecha del Clausura disputada por el Aragua FC fue el pasado 3 de septiembre en casa donde enfrentó a Mineros de Guayana correspondiente a la jornada 8 consiguiendo una victoria aurirroja de 1-0, mientras que por el equipo de Carlos Horacio Moreno cayó 0-1 ante Trujillanos FC.

“Son dos torneos distintos, se están jugando de un formato distinto, en el Torneo es saber de que no hay mañana, es un partido muy importante, que no siga dando ese envío que tuvimos contra Mineros para poder seguir subiendo en la tabla para poder estar cerca del objetivo, poder pasar rápidamente a la página de lo que fue la Copa Venezuela ya que no se dio el resultado que queríamos, hay que mantener el enfoque de lo que va a ser este partido contra Portuguesa, ya que nos estamos jugando muchas cosas”, comentó Franco.

Asimismo, el estratega aurirrojo señaló que el equipo debe pasar la página y enfocarse al máximo en el partido frente a Portuguesa FC. “Es una tendencia que hemos venido sufriendo mucho de visitante, pero creo que llega un momento donde el jugador necesita tener esa rebeldía de saber que las cosas no han salido muy bien de visitante y necesitamos tener ese cambio de chip, ese cambio de actitud. Es plantear las situaciones tácticas del partido, de lo que creemos que va a pasar, de cómo podemos atacarlo y poder tener la claridad dentro del planteamiento a lo que va a ser el partido allá en Portuguesa”.

El estratega del conjunto aragüeño deberá observar el partido desde la tribuna, ya que comenzará a cumplir la suspensión de seis partidos por los hechos ocurridos en el choque ante Mineros de Guayana.

elsiglo