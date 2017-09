Héctor Rodriguez, aseguró la mañana de este domingo 10 de septiembre que la escasez y el desabastecimiento se acaban con producción nacional.

Así lo aseguró durante una entrevista con José Vicente Rangel: “Tenemos que demostrar que se puede acabar con la escasez, y el desabastecimiento, produciendo. Nosotros vamos a poner toda la estructura de la economía a producir”.

“Nos vamos a concentrar en hacer ciudad en Miranda, vamos a abrir espacios para la ciudad. En Guarenas, Guatire no hay cine, no hay teatro, no hay parques, no hay nada. Tenemos que construir ciudad”, dijo.

Asimismo señaló: “No sigamos viendo a Miranda como una ciudad dormitorio. Nos vamos a concentrar en la seguridad, educación, política social”.

“Necesitamos en Miranda un gobierno que se dedique a la paz, a gobernar, no a pelear con el Gobierno”, finalizó.

