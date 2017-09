El documental 13th, dirigido por Ava DuVernay, de Netflix, y la serie de animación Samurai Jack, de Cartoon Network, fueron los principales ganadores de los Creative Arts Awards, los primeros premios Emmy, que se entregaron anoche en el Teatro Microsoft, en Los Ángeles, informó la revista Variety.

Fueron los galardones de realities, documentales y animación. Esta noche continúa la entrega de los premios de la Academia de la Televisión y el domingo 17 será la gala de los Emmy más importantes.

En la categoría de Cinematografía Destacada de un Reality estuvo nominado Petr Cikhart, director de fotografía de la película venezolana Tamara, por The Amacing Race de CBS.

13th fue galardonado en el renglón de Mejor Especial de Documental o No Ficción. También en las categorías de Guion de Programa de No Ficción, escrito por la directora y Spencer Averick; Mejor Música y Letras Originales, por la canción Letter to the Free de Common, Robert Glasper y Karriem Riggins, y Diseño en Movimiento. Compartió el último galardón con David Blaine: Beyond Magic de ABC.

13th estuvo entre los nominados al Oscar en el renglón de Mejor Largometraje Documental.

Los Emmy de Samurai Jack correspondieron a cuatro integrantes individuales del equipo de animación.

Entre los ganadores de la noche estuvo también la actriz Meryl Streep, que recibió el tercer Emmy de su carrera por la narración de la serie documental Five Came Back de Netflix.

El documental 13th trata de las prisiones estadounidenses y su relación con el problema del racismo en ese país. “Somos la nación con más encarcelados en el mundo”, dijo la directora al recibir uno de los premios, citada por The Hollywood Reporter, y agregó: “Aquellos que creen que hay otras maneras de lidiar con la criminalidad y la justicia necesitan ponerse de pie y ser escuchados”. Abogó por un sistema penitenciario que no discrimine más a los que están marginados.

El presentador de programas de ciencia Bill Nye dijo que fue llamado a última hora para participar en la ceremonia porque el actor Hank Azaria tuvo que ir a Florida a ayudar a evacuar a su madre, debido al huracán Irma. Agregó que tormentas como Irma y el huracán Harvey deben llamar la atención sobre los problemas ambientales.

fuente: el universal