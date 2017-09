Dos potentes erupciones solares se produjeron el pasado miércoles, la segunda de las cuales es la más intensa registrada desde el inicio de este ciclo de actividad solar en diciembre de 2008, indicó la NASA.

Estos chorros de radiación que pueden perturbar el funcionamiento de los satélites de comunicación y el GPS, así como las redes de distribución eléctrica al alcanzar la atmósfera superior de la Tierra, fueron detectados y grabados por el satélite Solar Dynamics Observatory de la agencia espacial estadounidense a las 09H10 GMT y 12H02 GMT respectivamente

Según el Centro de Predicción de Meteorología Espacial (SWPC), estas erupciones llamadas de “categoría X” perturbaron las comunicaciones de radio de alta frecuencia durante una hora del lado de la Tierra frente al Sol y también las comunicaciones de baja frecuencia utilizadas en la navegación.

Las dos erupciones se produjeron en una región activa del Sol donde ya había ocurrido una erupción de intensidad media el 4 de septiembre.

Durante el ciclo actual del Sol, que comenzó en diciembre de 2008, la intensidad de la actividad solar disminuyó bruscamente, abriendo el camino al “mínimo solar”.

Los ciclos solares duran un promedio de once años. Al final de la fase activa estas erupciones se vuelven cada vez más raras, pero pueden no obstante ser potentes.

Las tormentas solares son el resultado de una acumulación de energía magnética en algunos lugares. Estos chorros de materia ionizada se proyectan a gran velocidad en la corona del Sol y más allá, hasta cientos de miles de kilómetros de altitud.

Two solar flares were released by the Sun this morning, one of which was the most powerful flare recorded since 2008 https://t.co/XpSiMdU159 pic.twitter.com/oYgptLJKyj

— NASA (@NASA) 6 de septiembre de 2017