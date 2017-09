La ingesta diaria óptima de sal es menor a 6,8 gramos

“Las personas que consumieron más de 13,7 gramos de sal al día tenían un riesgo dos veces mayor de insuficiencia cardíaca en comparación con aquellos que consumían menos de 6,8 gramos. Este aumento relacionado con la sal en el riesgo de insuficiencia cardiaca fue independiente de la presión arterial”, comenta Jousilahti.

“La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 5 gramos al día y la necesidad fisiológica es de 2 a 3 gramos por día”, continúa Jousilahti.

Para que nos hagamos una idea, una cucharadita de sal contiene aproximadamente 5,8 gramos.

“Al corazón no le gusta la sal. Sin embargo, son necesarios estudios en cohortes de población más grandes y agrupadas para hacer estimaciones más detalladas del riesgo de insuficiencia cardiaca asociado con el consumo de sal”, finaliza Jousilahti.

Referencia: Salt intake and the risk of heart failure. Pekka JOUSILAHTI (Helsinki, Finland) European Heart Journal ( 2017 ) 38 ( Supplement ), 240. European Society of Cardiology (ESC) Congress Barcelona.

Fuente | MuyInteresante