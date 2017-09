El diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la Gobernación del estado Aragua, Ismael García, visitó la mañana de este viernes las instalaciones del diario elsiglo, dando a conocer el programa que tiene planteado realizar durante su gestión de gobierno de resultar electo.

Al hablar, comenzó diciendo que Venezuela vive un problema de democracia, porque el Gobierno le ha negado totalmente al pueblo la participación en los comicios, específicamente el referéndum revocatorio, las elecciones regionales, que legalmente debieron llevarse a cabo el año pasado.

“El pueblo es quien debe elegir el destino del país, deben participar, esa es la clave de la democracia, es por ello que nosotros encabezamos un movimiento de unidad regional, donde están los partidos políticos de la fuerza social. Estoy seguro que a partir del domingo se sumarán todos aquellos que en estos momentos por razones ajenas tienen otras fórmulas y quiero que sepan que nosotros no hemos usado ningún mecanismo de descalificación hacia ellos”, expresó.

García precisó que cree firmemente en el respeto de las ideas y lo que se le critica al Gobierno, no se puede hacer entre ellos mismos, “somos la Unidad, estamos en contra de la intolerancia”.

En este sentido, sostuvo que impulsarán la democracia desde la gestión de gobierno de los estados Aragua y Carabobo, así como todos aquellos mandatarios regionales que quieran luchar y lograr la liberación de los presos políticos, de los cuales consideró que el más emblemático es Leopoldo López, además de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador que se encuentran privados de libertad.

CANAL HUMANITARIO

Se refirió a la apertura de un canal humanitario aprobado por el papa Francisco, por lo que aseguró que es necesario, puesto que “los aragüeños se están muriendo de hambre y en los hospitales la crisis se agudiza cada vez más. Cómo es posible que habiendo países queriendo ayudar y el Gobierno Nacional no acepte los medicamentos, ellos ni lavan ni prestan la batea”.

De esta manera, añadió que es esencial luchar para que la Asamblea Nacional se respete, pues agregó que desde ella se pueden resolver los problemas que posee el país y juntos desde la AN solventar y construir nuevamente la nación.

Indicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe respetar la propiedad privada y creer en el desarrollo productivo de la sociedad; “el Gobierno ha destruido más de 6 mil grandes y medianas empresas en el estado, ellos creen que son la única fuente de trabajo y utilizan el hambre del pueblo para que los ciudadanos los sigan, a través de una pírrica bolsa de comida con la que quieren mantener sometido a la población”.

PRIORIDADES EN ARAGUA

Durante su conversación, el candidato señaló que el principal problema que quieren enfrentar en Aragua es el tema de la salud y para ello es indispensable recuperar el sector con ayuda de médicos de las universidades venezolanas, atacando así las enfermedades que se generan en las comunidades.

Asimismo, habló de la culminación de tres hospitales que están inconclusos por la ineficiencia de los tres últimos gobiernos, mencionando a Didalco Bolívar, Rafael Isea y Tareck El Aissami, quienes a su juicio, han tenido los recursos necesarios para culminar la construcción del hospital de Las Tejerías, Villa de Cura y Turmero y no lo hicieron.

Prosiguió hablando de la seguridad, tema que “es de prioridad número uno, hay que tomarla en serio, todos los funcionarios deben poseer un HCM, el problema de la inseguridad no se resuelve con represión, no creo en la Operación de la Liberación del Pueblo (OLP), tampoco creo que se solucionen entrando a los barrios matando a las personas, porque el Estado es responsable de que desde hace 18 años tengamos el índice de inseguridad más elevado”.

García destacó que pretenden incorporar promotores deportivos, culturales y entrenadores en los urbanismos y que sean de las mismas comunidades, para que juntos con el resto de los programas contemplados, se integren en el área educativa la escuela solidaria, la cual busca abrir los colegios en las tardes para que las personas tengan acceso a ella.

PORGRAMAS EXITOSOS

Con respecto a la educación, hizo mención a la implementación de programas educativos como los que fueron ejecutados durante su gestión como alcalde del municipio José Félix Ribas; además señaló que tienen en mente el desarrollo del Programa Inicia, el cual “consiste en seleccionar una familia que esté pasando penurias y subsidiarlos para que instalen un negocio y puedan trabajar”.

Planteó la integración del programa Mamarepa con las madres de las comunidades, un beneficio que estuvo presente años atrás y que bajo su gobierno volverá a implementarse, pues considera que “nuestros niños se mueren de hambre, ellos se levantan temprano y logran comer si acaso una sola comida”.

SE GOBIERNA EN LA CALLE

Puntualizó que una vez electo como gobernador de todos los aragüeños, estará principalmente trabajando y recorriendo los 18 municipios que conforman el estado; “yo tengo 38 años haciendo ejercicio de la política en Aragua, tuve una gestión de dos períodos consecutivos como alcalde en La Victoria y sé que se gobierna en la calle, conociendo los problemas del pueblo y ayudándolos a solucionarlos”.

El candidato propuso que la solución al problema de la inseguridad no se acaba llegando a las cárceles tiroteando, por el contrario, consideró que “se debe ir hasta allá y hablar con los presos, a fin de buscar una vía comunicacional, porque la violencia en definitiva genera más violencia. Es momento de encontrar el camino de la paz, es un acto de valentía, sabemos que es un reto y estamos dispuestos a impulsarlo”.

De igual manera aclaró, “no creo en el yoismo, ni en que hay que seguir los lineamientos de un líder, eso es intolerancia, acá no va a trabajar solamente Ismael García, contamos con un equipo multidisciplinado que está capacitado y goza de experiencia”.

LAS PRIMERAS MEDIDAS

Anunció que durante los primeros ocho días de gobierno va a designar un equipo de trabajo especializado, comenzando por la Secretaría de Desarrollo, Económico y Social que se encargará de convocar a elecciones en todos los consejos comunales, a fin de que se discutan los presupuestos participativos, donde las comunidades van a reunirse, y por ende a resolver las vicisitudes que confrontan.

A propósito de los anuncios económicos que dio el Ejecutivo el pasado jueves, dijo que “el problema es que ellos no quieren reconocer que el modelo económico no es el correcto, siempre van a inventarse cualquier barbaridad. Creen que con los conucos urbanos van a resolver la situación, al contrario es a través del desarrollo económico, político e industrial que se saca adelante un país. El gobierno cree que la crisis se resuelve aumentando el salario mínimo, ello origina que las empresas cierren, sencillamente van arrinconando a los venezolanos”.

RESPETAR LOS RESULTADOS

Frente a la propuesta oficialista de firmar un acuerdo de aceptación de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, alegó que “siempre lo hemos hecho, no tengo problema, de hecho firmé un escrito en blanco que lo tiene la Mesa de la Unidad Democrática, donde me comprometí a renunciar a mi candidatura si no llego a ganar en las primarias de este 10 de septiembre, pero estoy seguro que vamos a ganar, porque así lo dicen las encuestas”.

“El que no reconoce los resultados es el Gobierno y un ejemplo claro de ello es cuando ganamos la mayoría en la Asamblea Nacional, luego a los diez minutos salió Maduro en cadena diciendo que los reconocía, sin embargo no se trata solo de palabra, porque meses después desconoció la AN. Sin mencionar que designamos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y no fue reconocido”, dijo.

Finalizó expresando que su candidatura representa el cambio en el estado Aragua, e igualmente reiteró que juntos, la oposición de Aragua levantará las manos en señal de triunfo, y de esa manera hacer de la entidad una verdadera potencia.

JANINE OJEDA | elsiglo (pasante)

fotos | MAIKELL HERRERA