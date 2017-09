Las lluvias intensas registradas en los últimos días en la región aragüeña ha generado que continúe la zozobra y el desespero en los ciudadanos que habitan en sector de Paraparal, ubicado en el municipio Linares Alcántara, pues hasta ayer las calles del urbanismo se encontraban totalmente inundadas.

Es por esta razón, la noche de este jueves los habitantes del mencionado urbanismo trancaron con palos, piedras y escombros la autopista Los Aviadores, con el fin de manifestar su descontento ante la contingencia que se está viviendo y por presuntamente no recibir ayuda humanitaria de los entes gubernamentales.

Durante el recorrido, se pudo presenciar que un equipo de Protección Civil del municipio Zamora, al mando teniente Toribio Pérez, prestó apoyo a los efectivos municipales linarenses con la ayuda de siete funcionarios, una ambulancia y un vehículo de apoyo de la Alcaldía de la jurisdicción.

Caminando un poco más hacia las zonas aledañas a consecuencia del lago Los Tacarigua, se observó que la gran mayoría de las viviendas están totalmente deshabitadas, pues según información conocida en el sitio las familias en vista de la situación desesperadamente optaron por evacuar con sus enseres.

Además, según información recabada en medio de las circunstancias, se tuvo conocimiento que las zonas más perjudicadas son las manzanas A, B, C, D, E, F y G, donde el agua tapó en su gran totalidad las viviendas.

También se logró conocer que Corpoelec tomó la medida preventiva de restringir el servicio de electricidad, el cual es suspendido desde las 8:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, a fin de evitar incidentes como lo ocurrido este martes cuando un jinete y su caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica.

En medio del panorama, Enmanuel Tovar, vocero del consejo comunal de las manzanas F, G y H de Paraparal, comentó que “estamos viviendo en incertidumbre, ya no sé qué hacer, mi mamá es paciente oncológico y me preocupa en las condiciones en las que está. Esta situación que se vive no sólo es causada por la naturaleza, esto se pudo haber evitado si las autoridades hubiesen realizado una mejor gestión de gobierno y no sólo me refiero a la gobernadora Caryl Bertho, sino también al alcalde Alexis Zamora, quien no se ha abocado en solucionar esta problemática”.

Comentó que recientemente se le hizo entrega de un documento a la Gobernadora de la entidad y además de ello han recurrido a instancias mayores como al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, al Defensor del Pueblo e incluso al Ministerio de Salud, sin embargo no recibieron respuesta frente a las penurias que actualmente los arropa.

Velvis Velásquez, colaborador de la comunidad, indicó que “a mí me consta que este miércoles fueron instaladas dos bombas en el muro de contención, no obstante, la instalación de ello no basta si continúa lloviendo, lo que impide que el agua baje el nivel, es la lluvia que lamentablemente no cesa y escapa de nuestras manos. Además otro detonante que genera las inundaciones son las aguas de la parroquia Francisco de Miranda que son mandadas hacia Paraparal”.

Asimismo, rechazó la acción del Gobierno Nacional tras haber donado una suma de 5 millones de dólares a los estadounidenses, quienes están siendo afectados por el huracán Harvey, por lo que dijeron que “Maduro no debió enviar la ayuda a un país que no necesita, al contrario los necesitados somos nosotros que estamos ahogados con el agua dentro de las casas”.

Igualmente, Francisco Nieves, afectado, relató: “Tuve que sacar el miércoles los pocos coroticos que tengo en buen estado y mandarlos para casa de un familiar, pero sigo quedándome en mi hogar con mi hija, tenemos que cuidarla, porque aunque no lo crean la delincuencia está desatada y al ver las viviendas solas entrar sin importar lo que esté ocurriendo para robar”.

Precisó que no solamente están siendo amenazados por el lago, sino también por las aguas provenientes del río Turmero, pues según aseguró, están a punto de desbordarse.

Finalmente, se pudo comprobar que la totalidad de los moradores desalojaron sus casas temiendo por sus vidas y pérdidas de enseres, a su vez se espera que en las próximas horas cesen las precipitaciones en la región para que las aguas se apacigüen.

JANINE OJEDA | elsiglo (pasante)

fotos | MAIKELL HERRERA