¡Todo el mundo está diciendo #FuerzaMéxico!… En total conmoción se encuentra el mundo entero luego de que un fuerte terremoto se registrara en México la noche del pasado jueves 7 de septiembre.

Según el servicio de geología de Estados Unidos, el sismo alcanzó una magnitud de 8.1 grados, mientras que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el temblor había llegado a los 8.2 grados, convirtiéndolo en el terremoto más potente que se ha sentido en México en 100 años.

Lamentablemente se reportan 32 víctimas fatales, heridos y grandes pérdidas materiales.

Varias han sido las celebridades que han llevado a sus redes sociales muestras de apoyo y dolor ante lo sucedido. Nos unimos a ese sentimiento y enviamos mucha fuerza a todos los mexicanos.

Gracias por sus mensajes. Todos en mi familia estamos bien tras el sismo /Thank you all for your messages. We are ok after the earthquake.

— diego luna (@diegoluna_) September 8, 2017