Si creías que la nueva adaptación de It te tenía asustado, pues prepárate por que New Line Cinema ya tiene planead una segunda entrega de la fantástica cinta de terror basada en la novela del escritor Stephen King. La novela fue publicada originalmente en 1986.

Según informa The Hollywood Reporter, Gary Dauberman, uno de los guionistas del film ha cerrado un acuerdo con el estudio para escribir el guión de su secuela. New Line tiene la esperanza de volver a contar con Andrés Muschietti como director, aunque de momento no hay nada cerrado.