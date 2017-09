El desborde del río Turmero, cuyas aguas cruzan la comunidad Virgen del Carmen del sector Santa Inés, municipio Francisco Linares Alcántara, dejó como resultado que al menos 175 viviendas fueran afectadas, mientras que las familias perdieron todo sus enseres, especialmente los alimentos que con tanto sacrificio habían comprado.

Asustados por la triste situación que les tocó vivir, los vecinos aseguraron que las torrenciales lluvias que están cayendo sobre la ciudad originaron el aumento del caudal del mencionado río y al no tener muro de contención, las aguas arrastraron con todo lo que encontraron a su paso.

“Lo perdimos todo, era triste ver como el agua se metió a nuestras humildes viviendas y arrastraron con las neveras, televisores, camas, mesas, ropa, colchones, los niños lloraban desesperados mientras nosotros tratábamos de proteger sus vidas no solamente del agua, sino también por las culebras”, dijo Pilar Jiménez.

Luego agregó que “los pobladores de otras calles tuvieron que ayudarnos para rescatar algunas cosas, pero la corriente se llevó nuestros alimentos que teníamos guardados para alimentar a los niños y que con tanto sacrificio lo habíamos comprado”.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez aseguró que “el desbordamiento de las aguas se llevó nuestras pertenencias, mi esposa y yo somos incapacitados, no trabajamos, somos adultos mayores y la pensión no nos sale, el problema no se soluciona reforzando nuestras humildes viviendas, considero que primero tenemos que embaular el río, ahora hemos perdido todos nuestros enseres, por lo tanto es importante que nos ayude el alcalde, porque se que es una persona muy solidaria y siempre apoya a los vecinos de Linares Alcántara”, dijo.

Por su parte, Norelky Vegas dijo: “hacemos un llamado al gobierno regional para que ayude al alcalde Alexis Zamora y puedan entregarnos bolsas de comida, o a través de la Misión ‘Mi casa bien equipada’, para que nos ayuden en la entrega de nuestros enseres, muchos de nosotros nos gustaría que nos reubiquen pero tiene que ser en un lugar seguro, porque los refugios no garantizan nada, tienen que hacerlo por la seguridad de nuestros hijos, sobre el problema del río las autoridades tienen que reforzar el muro y reforzar la profundización del cauce del río Turmero para que el agua no se desborde”, informó.

Finalmente, la vecina Irma Chirinos pidió que “Corposalud realice jornadas de vacunación en el sector, entrega de cajas CLAP, este es el momento en que las autoridades tienen que demostrar que en verdad apoyan al pueblo, hemos perdido nuestro enseres y no sabemos como recuperarlos porque el dinero solamente alcanza para comer”.

LUIS CHUNGA | elsiglo

foto | LUIS TORRES