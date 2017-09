“Si no me dan la oportunidad de volver para retirarme, entonces ya estoy retirado”, comentó Alex Cabrera, vía telefónica, después de que los Tigres de Aragua informaran que el poderoso jonronero quedaba en libertad. El autor de 135 cuadrangulares en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional afirma que puede seguir jugando, pero ante la dificultad de encontrar un equipo que le abra las puertas para la temporada 2017-2018, la posibilidad del retiro es toda una realidad.

“Todo lo que hecho en el beisbol está escrito y nadie lo puede borrar. Todo el mundo sabe lo que he hecho por el beisbol”, continuó Cabrera. “Qué más le puedo pedir a Dios. Si me dan la oportunidad de retirarme, vuelvo y me retiro. Si no, ya estoy retirado. Sé que puedo seguir jugando”.

Cabrera ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de la LVBP. “El Samurái” cuenta con tres premio a Jugador Más Valioso (97-98, 13-14 y 15-16), Productor del Año, una Triple Corona ofensiva y el récord de más vuelacercas en una campaña, con 21 estacazos en la zafra 2013-2014, tras dejar atrás los 20 bambinazos de Baudilio Díaz en la batalla 1979-1980.

“Estoy súper orgulloso de lo que he hecho en mi carrera. Todo lo he hecho con corazón, esfuerzo y trabajo diario, con sudor”, soltó Cabrera, quien tiene 465 impulsadas en la LVBP. “Me tengo que sentir orgulloso de todo lo que he conseguido en mi carrera, pues nada me lo han regalado. Si no hubiera trabajado y sudado no hubiera sido quien soy. Ha sido una carrera impresionante, de mucho sacrificio. No tengo a nadie a quién bajarle la cara. Todo lo hice con trabajo y con humildad”.

Al momento de hablar de toda su carrera, que arrancó en 1994 con los Tiburones de La Guaira, el derecho rememoró sus mejores momentos en el circuito criollo. “A lo largo de los años siempre dije que en la temporada en que pudiera jugar a tiempo completo iba a romper el récord de jonrones. Dios me dio la dicha y pude romperlo. Dije la palabra y Dios me lo cumplió”, soltó Cabrera. “Otro momento importante fue cuando le entregué la camisa a mi hijo Ramón y él me dio la fuerza para seguir. Entonces trabajé duro, sudé y mira lo que logré, conseguí batear la Triple Corona de bateo, algo que nunca nadie había podido hacer. Esa es una historia que va a quedar por muchísimos años”.

Cabrera y el futuro. El toletero desea seguir cerca del beisbol tras su retiro y como parte de eso piensa en fundar una academia. “Uno nunca se desliga del beisbol”, contó Cabrera. “Yo no me puedo morir sin pasar todo lo que sé sobre el bateo a las siguientes generaciones. Ojalá Dios me dé la dicha de ver a 100 Alex Cabrera mejor que yo jugando y saber que les di un granito de arena para su formación. Si no hago una academia sé que puedo ser técnico o mánager. En estos 27 años de carrera aprendí muchas cosas. Como digo: ‘soy el más viejo, pero el más activo’”.

A los fanáticos. “Mis respetos a todos los fanáticos que me han apoyado durante mi carrera. Siempre me dieron la motivación para dar jonrones e impulsar carreras. Los quiero mucho. Ojalá pudieran verme retirándome, pero si no, muchas gracias por todo su apoyo”.

fuente: meridiano