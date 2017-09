El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso la tarde de este jueves desde la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ampliar la apertura y funcionamiento de las casas de cambio en todo el territorio nacional.

Como parte de la segunda ley introducida ante la ANC, el dignatario nacional condenó el manejo del dólar paralelo que se está manejando en el país, que a su juicio, es el motivo principal de la precaria situación en materia económica que atraviesa Venezuela.

“Creo necesario, paralelo al fortalecimiento del Dicom, iniciar los pasos para la neutralización del dólar criminal impuesto desde Miami”, enfatizó mientras encabezaba la sesión especial de la ANC.

Maduro consideró importante para la coyuntura política que el Dicom se combine con otras fórmulas y sistemas de acceso a divisas convertibles en el espacio económico de Venezuela.

“Castigo para Julio Borges”



El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió que la máxima autoridad de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges, sea castigado severamente “por traidor”.

En este sentido, hizo mención de los últimos viajes que ha realizado Borges en Europa y aseguró que espera por las autoridades de los Poderes Públicos de Venezuela para que “no haya impunidad”.

“Acá en Venezuela no hay intocables Julio Borges. Pido justicia para que haya Paz (…) No me importa lo que diga Maiker o la Reina de Inglaterra, aquí tiene que haber justicia”, exigió el dignatario nacional desde la tribuna de oradores de la ANC.

Elecciones regionales

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aseguró que todos los gobernadores electos en las elecciones regionales, deberán subordinarse a la ANC.

Desde la tribuna de oradores, el primer mandatario nacional celebró la fecha de las próximas elecciones regionales e indicó que quienes resulten electos deberán acatar las decisiones de la ANC o “serán destituidos de forma inmediata”.

Asimismo, rescató los logros del funcionamiento de la Constituyente, ya que ha hecho, a su juicio, “un millón de cosas más que la Asamblea Nacional” desde hace 20 meses.

“El Gran objetivo de esta constituyente fue restablecer la paz ciudadana, la paz política e iniciar el camino para consolidar con bases sólidas la paz social y construir la paz económica que lo que necesita nuestra patria para consolidar nuestra República”, dijo.

“Guerra económica”

Desde el Palacio Federal Legislativo Maduro aseguró que presentará 8 propuestas en leyes ante la ANC para vencer la denominada “guerra económica” liderada, a su juicio, por sectores de la oposición conjuntamente con “la derecha internacional”.

“Si queremos estabilizar la economía del país, desmembremos todas las formas de guerra económica que existe en los sistemas económicos de fijación de precios del país”.

De esta manera, Maduro condenó nuevamente las empresas privadas o internacionales que buscan “desestabilizar” la economía del país.

“Hay un modelo de guerra económica instalada en el país; el neoliberalismo, la liberación de los precios en manos de la especulación”, enfatizó Maduro al tiempo que criticaba los modelos económicos que manejan fuera del país.

El dignatario nacional prevé dar importantes anuncios durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente de este jueves.

Fuente: Globovisión