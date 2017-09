Desapercibido pasó por unos días el cartel escrito a mano pegado en una de las ventanas de la famosa heladería Coromoto de Mérida donde se lee: “Cerrado por falta de insumos hasta nuevo aviso”.

De esa manera la heladería, con 37 años de tradición en el sector El Llano de la ciudad andina, con más de 860 sabores que le dieron un lugar en el libro de los Rércord Guinnes, informó a propios y visitantes el motivo de que sus grandes puertas de madera estén cerradas por tiempo indefinido, pues no tienen leche en polvo ni azúcar para producir.

El cierre de la emblemática heladería es una muestra más de la crisis por la cual atraviesa el sector heladero y que hace una semana y media daba a conocer la Asociación Merideña de Heladeros Artesanales (AMHA) cuando informó del cierre de al menos 10 establecimientos por carecer de los insumos básicos para la elaboración de los helados.

José Ramírez, encargado de la heladería fundada por Manuel Da Silva Oliveira en el año 1980, confirmó el cierre y comentó que en los primeros ocho meses del año solo hicieron una compra de insumos, producto de que las ventas habían bajado a raíz de las protestas antigubernamentales que se realizaron en Mérida entre abril y julio.

Las manifestaciones disminuyeron el flujo de visitantes y en parte “frenó que cerráramos antes, si no, hubiéramos cerrado desde abril o mayo”, dijo para referirse a la magnitud de la escasez de los insumos.

Ramírez acotó que esos insumos duraron hasta el último día del mes de agosto y desde allí apagaron máquinas, cerraron puertas y pegaron el cartel en la ventana.

Recordó el trabajador de la heladería que compraron en el mercado negro un bulto de 25 kilos de leche en polvo a 522 mil bolívares y no compraron más porque, según dijo, no había más para hacerlo.

Así las cosas, esos 25 kilos de leche rindieron para poder vender helados durante la temporada vacacional de 2017, de la que dijo no fue exitosa, debido a que considera que hubo 20% menos de afluencia de visitantes en comparación con temporadas anteriores

Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y la poca presencia de turistas en Mérida ayudaron a que esta heladería pudiera sortear la escasez, pero ofreciendo ya no los 860 sabores, ni 100, sino 70 sabores de helados, pues desde hace dos años la variedad, producto de la falta de insumos, la redujeron hasta 40 sabores que era lo que actualmente ofrecía la heladería Coromoto.

Por tercera ocasión

Desde el año 2015 y hasta la fecha, es la tercera ocasión en la que la heladería Coromoto de Mérida cierra sus puertas por la misma razón, la falta de insumos.

La primera vez fue en diciembre de 2015, la segunda en junio de 2016 y la tercera fue este primero de septiembre de 2017.

José Ramírez destacó que los dos primeros cierres fueron por mes y medio aproximadamente pero ahora no supo precisar cuándo abren de nuevo sus puertas, porque “en este país nada se sabe, en un país donde no hay medicamentos, alimentos, insumos, repuestos ¿qué se puede pronosticar?”, dijo algo resignado el encargado por 21 años ininterrumpidos de la famosa heladería Coromoto en el que se encontraban helados de caraota negra, jojoto, chipichipi, aguacate, entre otros sabores más.

Cuando en el año 2015 cerraron por primera vez sus puertas por falta de leche y azúcar, la noticia causó el mismo impacto que ahora, dado que es una heladería ícono del turismo merideño.

En ese entonces e incrédulo de la crisis de la escasez de alimentos, el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, dijo que la heladería no estaba abierta porque sus dueños se encontraban de viaje.

Tal afirmación, la cual no fue real, causó indignación en los propietarios y trabajadores, quienes dos años después ratifican el cierre no por vacaciones colectivas o por motivos de viaje de sus propietarios, sino porque en el país no hay insumos para producir helados.

Falta de todo

Actualmente en la heladería Coromoto se ofrecían solo 40 sabores de helados debido a la escasez de materia prima.

De 860 sabores originales fueron disminuyendo a 100, 70 y por último a 40 los sabores ofertados a los visitantes de la emblemática heladería que es una muestra fiel de la falta de materia prima, insumos y alto costo de los mismos en el mercado.

José Ramírez dijo que la crisis no es sólo por falta de azúcar o leche en polvo, sino también por productos importados como melocotones, duraznos, higos, pistachos, nueces, almendras, licores.

“Tenemos años que no producimos un helado de pistacho, ni el de jojoto porque usábamos jojoto importado y ahora no llega al país y si llega, es demasiado costoso y no lo podemos comprar”, expresó Ramírez para ilustrar que la escasez de alimentos y materia prima ha sido una constante desde hace más de un lustro.

No hay con qué pagar empleados

En cuanto a la cantidad de empleados afectados por la escasez, José Ramírez informó que son ocho en total a quienes por tiempo indefinido no les cancelarán su salario porque “si no se produce, no se paga”, dijo con impotencia.

Esta situación se ha repetido en aproximadamente 10 heladerías más que hace una semana y media cerraron sus puertas por la misma razón, no hay leche ni azúcar y mucho menos se encuentra a precios accesibles que no incidan en el precio de los helados.

La Asociación Merideña de Heladeros Artesanales (AMHA) manifestó su preocupación por la crisis por la cual atraviesa el sector y a la fecha esperan asistencia del gobierno nacional, del cual quieren ayuda para conseguir los insumos básicos para la elaboración de los helados y no tener que incrementar los precios en aproximadamente 70% como se ha previsto, debido a que la materia prima para la elaboración de los helados han tenido que comprarla a precio de mercado negro.

