El exsecretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, se pronunció sobre la situación actual de la coalición opositora en el marco de las próximas elecciones regionales que convocó el Consejo Nacional Electoral para el mes de octubre.

En una entrevista exclusiva realizada por el periodista Odell López Escote, Torrealba indicó que “hay fuerzas políticas que juegan a intereses personales e impiden clarificar la naturaleza del cambio al que aspira Venezuela”.

“Hay grupos pequeños y radicalizados que su propia acción los delata”, expresó.

Criticó la forma retórica en la que se llamó a participar en las elecciones regionales. A su juicio, la MUD no ha explicado cómo pasó de la Hora Cero a estos comicios.

“Al pueblo venezolano se le dijo que la fuerza de calle era suficiente para parar la Constituyente y lograr la salida del régimen. En el discurso del 3 de julio se dijo: rebelión ascendente, levantamiento general, hora cero y huelga general. Después de eso, el rumbo que esa retórica inflamada estaba tomando era claro. Eso no logró los objetivos y ahora sin asumir responsabilidad pedagógica y dar explicación se pretende pasar de esa retórica inflamada al ‘vota por mí en regionales’ y ojo, todo el que me conoce sabe que siempre estoy a favor de soluciones electorales”.

Dijo, además, que “no ha sido posible definir una agenda común porque lo que ha impedido la construcción, definición y cumplimiento de una agenda común es la existencia de agendas particulares que ha evitado que esa agenda común pase de las meras declamaciones”.

Costo político del diálogo

“Elementos muy importantes sobre cómo avanzar, de si se confronta o se dialoga, cuando se han abordado, en lugar de tener estadistas se tienen candidatos que se cuidan del supuesto costo político que pudiera tener para una personalidad. Ves como en espacios fundamentales frente al Gobierno o a los mediadores no aparecen los jefes políticos porque se están cuidando”, expresó.

A su juicio, “cosas como esas revelan que no se actúa como estadistas sino como candidatos, aun cuando no hay elecciones a la vista, aun cuando algunos actores están inhabilitados”.

En este sentido, el dirigente opositor consideró que “es súper obvio que la MUD hasta ahora ha sido un sindicato de partidos y, en consecuencia, quien funja como vocero está sujeto a lo que los partidos sean capaces de decidir”.

“No se trata de sentirse o ser utilizado sino saber el nivel de contribución que puede dar una personalidad independiente en una situación como esa, que es mi caso y el de Ramón Guillermo Aveledo”.

Sin política y sin táctica

Afirmó que desde octubre de 2016 la MUD se quedó sin táctica y sin política.

“Nos quedamos sin política y con tres frases cohetes: marcha a Miraflores, abandono del cargo y 350. De esa manera se llega a aquel día en el que estábamos en la autopista Francisco Fajardo cuando la Mesa había acordado algunas cosas y en la autopista algunos dirigentes resolvieron otra. Ahí se agotaron los consensos democráticos. El sábado anterior se había producido la decisión de ir al encuentro con el representante del Papa y el Gobierno en una reunión en el Meliá”, acotó.

Para finalizar reafirmó que “a partir de octubre comenzaron las carantoñas con agendas no definidas por la oposición de manera no consensual y eso termina decantando en el proceso de reestructuración de la Mesa. Reestructuración que fue no la óptima, sino la que era posible hacer”.

