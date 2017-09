Un horrendo crimen conmocionó ayer a la comunidad de Cogollal, municipio Girardot, cuando sujetos desconocidos decapitaron a un padre de familia que se ganaba la vida trabajando como mototaxista para mantener a su esposa y a dos hijos menores de edad.

Antes de darse a la fuga, los asesinos recorrieron en sus motos un tramo de la avenida principal de Cogollal, mostrando la cabeza ensangrentada de su víctima como si fuera un trofeo de guerra, gritando: “¡Así van a morir todos!”.

Temerosos ante este despliegue de maldad, los vecinos se metieron a sus casas, apagaron las luces y esperaron que los asesinos se marcharan, pero nadie se atrevió a llamar a los funcionarios policiales de Aragua.

Las autoridades posteriormente identificaron a la víctima como Wagner Balmore Torres Castillo, de 30 años de edad, residente en Bahía Paraíso, quien desde hace cuatro años trabajaba como mototaxista en la zona.

Según testimonio de Leidi Navarro, su esposo no tenía problemas con nadie ni mucho menos cuentas pendientes con la justicia, por lo cual le sorprende la forma tan violenta como procedieron los delincuentes.

“Mi esposo estuvo de cumpleaños el viernes 1º de septiembre, y el domingo la pasamos en familia; salimos a comer y luego le dio un paseo a los niños en la moto, nos dejó en la casa y continuó trabajando. Esa fue la última vez que lo vi vivo, porque a las 8:00 de la noche del domingo me avisaron que lo habían matado para robarle su moto Owen, modelo nuevo, 150, pero me sorprende la forma como le quitaron la vida. Él no era ningún delincuente y no merecía morir de esa forma”, lamentó.

Algunos testigos aseguraron que a eso de las 5:00 de la tarde del domingo, Torres Castillo transitaba por Cogollal y fue interceptado por dos sujetos, uno de los cuales sacó un arma de fuego y lo amenazó con matarlo si no entregaba la moto y el dinero producto del trabajo diario.

“Mi esposo les entregó el dinero y también la moto, pero se lo llevaron hasta un sector denominado Pan de Azúcar y allí lo mataron; le dieron unos tiros y luego le quitaron la cabeza, lanzaron el cuerpo casi en la orilla del lago con el objetivo de que el oleaje arrastrara el cuerpo hacia el lago y así nadie pudiera ubicarlo. Fue un vil crimen”, dijo.

Efectivamente, lo que sorprendió a todos fue la violencia y la vileza de los delincuentes, que no se contentaron con pasear la cabeza por la comunidad, sino aproximadamente a las 7:00 de la noche la dejaron próxima a una cerca de alfajor, para que todos los vecinos la vieran al amanecer.

“Esperamos que se haga justicia, que el Cicpc investigue, porque no es posible que en dos días seguidos hayan matado a dos personas en Cogollal”, terminó diciendo Navarro, quien de esta forma trajo a colación que en los últimos días han ocurrido dos asesinatos en la zona.

Los vecinos no quisieron aportar mayores detalles a los representantes de la prensa regional, sin embargo, un pescador que evitó dar su nombre aseguró que “esos son delincuentes conocidos en la zona, ellos son los que en las noches se convierten en piratas del lago, trafican droga y repuestos de carros, todo eso lo embarcan en una lancha y lo llevan para el otro lado. A veces simulan ser pescadores, incluso han robado y montado a pescadores artesanales inocentes para robarles la red y el pescado”.

En este sentido, cabe recordar que en los últimos meses han sido asesinados varios pescadores artesanales, incluido un homicidio múltiple contra tres hermanos de nacionalidad colombiana, ocurrido este año en esa misma zona roja.

LUIS CHUNGA | elsiglo

foto | RAFAEL LOZADA