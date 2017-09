Gracias a mi Padre Guillermo Nieves crecí escuchando salsa. La Fania All Stars , Hector Lavoe, Oscar de León, entre otros eran constantemente sonados en mi hogar. Me parece fascinante este género, cantarlo y bailarlo. Por eso hice esta versión en su nombre. Lo único que les pido de corazón es que la bailen con pasión y la canten para que mi padre la escuche en el cielo!!!!! ???????????????????????? @spotify @ajelkallejero @rocig

