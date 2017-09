El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) tomó el liderato del Mundial de Fórmula Uno tras ganar este domingo en Monza el Gran Premio de Italia, el decimotercero de los veinte que integran el campeonato, en el que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) sólo pudo ser tercero.

UPDATED DRIVER STANDINGS ????@LewisHamilton is now leading the championship for the first time this season! #ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/KantdrUHhx

— Formula 1 (@F1) September 3, 2017