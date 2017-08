Villegas: Emisoras de radio no deben impulsar invasión extranjera

El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, manifestó que “el espacio radioeléctrico no puede ser utilizado para avalar, impulsar, clamar y justificar una invasión extranjera a Venezuela”, en referencia al cierre de las emisoras 92.9 y Mágica 99.1.

Durante una entrevista en el programa Sin Duda, con Marypili Hernández, advirtió que cualquiera que desde la política y comunicación “haga fuerza y contribuciones a que Venezuela se le ataque militarmente o se le bloquee económicamente está poniéndose un cuchillo en su propia garganta”.

Por ello, expresó que es “inaceptable” que desde las emisoras de radio se apruebe una “invasión extranjera” en Venezuela, ya que incluso, se “irrespeta” a los venezolanos que están en desacuerdo.

“Es insólito que venezolanos apuesten a que este país sea invadido y sea objeto de una agresión vil contra nuestro país. Es intolerable”, puntualizó.

A pesar de que las emisoras 92.9 y Mágica 99.1 habían introducido los requisitos para la renovación de la concesión, Villegas indicó que “una solicitud de renovación no equivale a un derecho automático de renovación, yo puedo como particular solicitar algo al Estado, eso no quiere decir que el Estado esté obligado a responder afirmativamente”.

Sin embargo, expresó que no puede dar detalles sobre por qué no se le renovaron las concesiones a estas emisoras debido a que si ellas deciden tomar acciones administrativas, podría ser utilizado en su contra.

Además, aclaró que la decisión y disposición del Estado venezolano es mantener la mejor de las relaciones con operadores de radiodifusión en Venezuela en la que precisó crecimiento en los últimos años. “En 1998 había en Venezuela 304 emisoras de radio privadas FM y ahora para el año 2017 esa cifra aumentó a 481”.

Sobre los trabajadores de estas emisoras que debido al cierre se quedaron sin empleo, manifestó la disposición de reunirse con ellos para establecer un diálogo.

“Ellos no pierden su condición de trabajadores así temporalmente cambien de patronos. Toda la disposición a reunirnos y a encontrarnos”, subrayó.

Fuente: El Universal