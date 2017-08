Rosales: Acuerdo entre gobierno y MUD se frustró días antes de ANC

Manuel Rosales, ex gobernador del estado Zulia y presidente del partido Un Nuevo Tiempo, en entrevista con Vladimir Villegas, afirmó que dos días antes de celebrarse la constituyente se evitó un acuerdo que nos hubiese ubicado en otra dimensión “para salir de este drama en el país que no se merece esta situación y los políticos tenemos que buscar salidas y los espacios para ello”.

“Nosotros teníamos que concretar la salida negociada al drama que está viviendo Venezuela y pasamos dos meses trabajando en eso. Dos días antes lamentablemente por diferencias de algunos se rechazó lo que se había construido“, manifestó el dirigente político.

Destacó Rosales que la ANC iba a estar limitada según el acuerdo por un congresillo que se iba a nombrar de 30 personas, 15 de la Asamblea Nacional y 15 de la Asamblea Constituyente. “Eso iba a ser dos días antes del 30 y dos terceras partes decidían; se iba a sacar la AN del desacato y se iban a liberar los presos políticos; se iba a instalar la comisión de la verdad con partes iguales para los casos más complicados”, resaltó.

Dijo el ex gobernador del estado Zulia que todos los partidos de la MUD participaron en esta negociación y no se le dijo al país porque se buscaba una solución seria y no se debía ventilar porque se negociaba con el adversario.”En ese acuerdo se establecía que se iba a nombrar un consejo económico para tomar medidas económicas porque este país se está cayendo a pedazos”, enfatizó.

Fuente: Unión Radio