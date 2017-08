Le disparan 12 veces en la cabeza

Adrián Antonio Vera Morillo, de 21 años, esperaba un mototaxista frente a su casa, en el sector Los Lirios, parroquia San José del municipio Jesús Enrique Lossada. Dos desconocidos se le acercaron y le dispararon 12 veces en la cabeza y escaparon.

“Tenía apenas 20 minutos de haber salido”, explicó Lisbeni Morillo, tía del occiso. Esperaba al motorizado para ir a la casa de su novia.

Quienes presenciaron el asesinato aseguraron a la Policía que al muchacho lo llamaron por nombre. Apenas giró el rostro le dispararon. No tuvo tiempo de correr ni de cubrirse. Unas 12 balas penetraron directamente su cabeza. Sus asesinos corroboraron que estaba muerto y se marcharon.

Al escuchar las detonaciones, los Vera salieron hasta donde agonizaba el herido, encontrándose con la sorpresa que había sido Adrián el objetivo. Levantaron su cuerpo ensangrentado y lo trasladaron hasta el ambulatorio Cuatro Vías. Los médicos de guardia oficializaron a las 8.00 de la noche.

Sus familiares aún no salen del asombro por lo sucedido. “Él no tenía ningún vicio, no entendemos qué pasó”.

Los funcionarios de la Policía científica capturaron a los dos presuntos responsables del homicidio, están tras el paradero del mototaxista.

Fuente: La Verdad