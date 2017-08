Hermana de Santiago Alonso pidió ayuda al Gobierno para continuar con la búsqueda

El equipo reporteril del diario elsiglo, siempre en búsqueda de la noticia, logró ayer conocer las impresiones de la hermana del niño Santiago Alonso, quien desde el pasado lunes 21 de agosto se encuentra desaparecido, luego del desbordamiento de la quebrada Las Mercedes, en la localidad de Choroní, donde además perdieron la vida los padres del infante.

En este sentido, María Gabriela Martín Soldner, hija de la fallecida Gabriela Soldner e hijastra de Agustín Alonso, quien también pereció en el deslave, en medio de su angustia realizó un llamado al Gobierno bolivariano con la finalidad de solicitar apoyo a las autoridades para que extiendan la búsqueda de Santiago, debido a que hoy culmina el despliegue de Protección Civil y Bomberos de Aragua, tal como lo establece la ley.

Por esta razón, Martín manifestó que “para que la búsqueda continúe se necesitan insumos como comida, agua potable y botas, porque los trabajadores ni siquiera poseen los calzados apropiados para poder realizar el rastreo, por tal motivo, hago el llamado para que se aboquen en la logística para ello, quienes se han comportado a la altura en la búsqueda de mi hermano”.

Asimismo, indicó que ayer se dirigió al Consulado Español, donde hizo entrega de una carta pidiendo la colaboración, con el objetivo de que se pueda mediar con el Gobierno venezolano y de esa forma recibir apoyo con la logística y darle continuidad a la búsqueda del niño.

Por otro lado, declaró que se comunicó con el director de Defensa Civil, Salvador Basile, quien le explicó que están trabajando con un personal capacitado en la materia para investigar y dar con el paradero de Santiago Alonso, e igualmente contó que el funcionario desmintió los rumores filtrados en las redes sociales sobre el falso hallazgo de restos humanos.

Detalló que Carlos Martínez, autoridad perteneciente a Inparques, le expresó que los trabajadores están dispuestos a seguir explorando el río si es necesario un mes, pero requieren el respaldo logístico de los entes gubernamentales, “porque los ciudadanos que están allí simplemente están colaborando, por eso mi principal llamado es para el Gobierno”.

Señaló que las autoridades le expresaron que el carro Chevrolet Aveo de color azul donde viajaban sus familiares se encuentra atrapado en un sitio donde es complicado lograr extraerlo.

Relató que su madre iba a visitar a su padre, como era costumbre, y en vista de que estaban en el asueto vacacional decidieron pasar unos días junto a su progenitor, quien reside en la localidad “desde que tiene 3 años, mi abuelo creó la primera posada llamada ‘La Alemania en Choroní’, alemanes que se vinieron después de la Segunda Guerra Mundial”.

Al hablar de su madre, en medio del dolor recalcó que “mi mamá era una mujer íntegra, fue directora del Colegio San Carlos, ella hizo de esa escuela una gran institución. Era de las que se quitaba sus zapatos para dárselos al pobre, porque luchó en todo momento por la educación de los niños, valores y principios”.

De esta forma, expresó que “todas aquellas personas que sinceramente quieran sumarse a la causa, serán bienvenidas de la mejor manera. Tengo que organizarme para ver cómo logro hacer llegar los insumos, porque también hay quienes van a ayudar a través de un apoyo monetario, créanme que estaré totalmente agradecida con cada uno de los que aporten su granito de arena para conseguir a mi hermanito”.

Entre el dolor y las lágrimas, Martín Soldner comentó que está preparada para cualquier escenario, “yo perdí mi madre, ella es mi alma y corazón, no tengo miedo de que me digan que apareció una mano de mi hermano o un hueso, yo aceptaré lo que Dios me envíe, porque mi mamá me decía: ‘hija, el tiempo de Dios es perfecto’ y por ende es quien toma las decisiones”.

“Vivo o muerto, pero aparece, tengo mi fe más que nunca latente, seguiré creyendo que Santiago pueda estar perdido, hay dos posibilidades, no es posible que después de tantos días de búsqueda él no haya aparecido, por muy pequeño que sea”, agregó.

Añadió que no ha descansado desde lo que ocurrió, “a mí no me ha dado tiempo de llorar a mi madre, al contrario, ahora más que nunca debo mantenerme fuerte, regia, no puedo rendirme, porque tengo que luchar por mi hermanito, sé que en donde esté la luz de mis ojos, es lo que haría por su hijo. Todos estos días le he pedido fuerzas a Dios y a mi mamá para que me guíe por el camino correcto y es lo que he venido haciendo desde entonces”.

Por último, agradeció a Protección Civil y a los Bomberos de Aragua e Inparques, en especial a los funcionarios Salvador Basile y Carlos Martínez, por el apoyo y ardua labor que en medio de las coyunturas brindaron, porque “se nota que son profesionales, me han dejado las cosas claras y en ningún momento ha habido una información transversa”. Igualmente, manifestó su agradecimiento a todos los venezolanos que han sido solidarios ante la situación.

RECORDANDO A SANTIAGO ALONSO

Entre el llanto contó que su hermano tiene 4 años de edad, este año cursaría el segundo nivel de maternal y además posee doble nacionalidad, venezolana y española.

“Santi es un niño muy alegre, feliz y auténtico; él sabe su nombre. Es fanático de los carros y actualmente le apasionaban los superhéroes y yo siempre que podía le enviaba los carritos a mi hermano desde Orlando”, relató.

“El sábado hablé con él, le mostré lo que le había comprado, le dije que le tenía una sorpresa, estuvimos conversando un buen rato y me preguntó cuándo iba a visitarlo y me entristece mucho que haya tenido que venir en estas circunstancias tan difíciles, donde perdí a mi mamá y todavía no encuentro a mi hermano”, dijo.

Para finalizar, María Gabriela Soldner reiteró el llamado al Gobierno Bolivariano de Venezuela para que se aboquen en la ayuda mediante el subsidio de la logística del equipo de PC, Bomberos y demás autoridades, con la intención de que puedan seguir con las labores de búsqueda de Santiago Alonso.

JANINE OJEDA | elsiglo (pasante)