Guerra: Son requeridos 2.750 millones de piezas de billetes en el país

El economista y diputado ante la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, aseguró este martes que “son requeridos 2750 millones de piezas de billetes en el país” para evitar la escasez de billetes evidenciada en el campo financiero.

“En este momento según los cálculos, son requeridas 2750 millones de piezas de billetes”, afirmó.

Aseguró que “al no llegar los billetes no se pueden distribuir los mismos”, por lo que exhortó al Gobierno nacional tomar en cuentas medidas ante dicha situación, pues en los meses de octubre, noviembre y diciembre existe una mayor demanda de las piezas y para el momento no existe la oferta necesaria.

Inflación e hiperinflación

Manifestó que “la Asamblea Nacional está haciendo un esfuerzo por publicar inflación con la misma metodología del Banco Central de Venezuela”, calculando la misma en el período de enero a julio de 250%.

“Si la misma se proyecta al mes de diciembre estaríamos hablando de una inflación de 1000%”, subrayó.

Asimismo exhortó al Gobierno a ejecutar “un plan para bajar la inflación”, pues consideró que “si no hay un plan para ello vamos a estar en esta corredera”.

Reservas

Explicó que las baja de reservas dependen del petróleo, agregando que “Pdvsa esta produciendo mucho menos barriles de petróleo”.

“Al producir menos, exporta menos y entonces el ingreso que se conforma con la exportación y el precio hacen que reduzcan las reservas internacionales”, detalló.

Propuestas al Gobierno Nacional

El diputado ofreció propuestas al Gobierno Nacional ante dicha situación. “Le propongo al gobierno que ponga a circular el billete de 100 mil”

“Si no lo hacemos así cuando entremos en febrero vamos a ver unos billetes que no van a tener valor”, dijo.

Fuente: Globovisión