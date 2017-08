Borges: Más de 50 países no reconocen la ANC

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges aseveró que la situación actual de Venezuela en materia económica, política y social tiene como principal responsable al gobierno nacional y las políticas que ha implementado.

“El gobierno que no siga buscando excusas donde no las hay. Ha tenido ley habilitante, decreto de emergencia económica, todo el poder de los tribunales, todo el poder de la economía”.

En este sentido, recalcó las posturas dadas a conocer este martes por el Parlamento Europeo y por el presidente de Francia quienes alegaron que “Venezuela tiene que ser presionada para que haya democracia”. Al respecto, sostuvo que desde el Ejecutivo se promovió una “constituyente fraudulenta” que no fue aprobada por la mayoría del pueblo

Borges resaltó que desde la Asamblea Nacional se ha defendido la Constitución y el derecho a los venezolanos y que todo contrato y toda deuda debe pasar por el Parlamento, la cual que no ha sido tomada en cuenta. “Cualquier contrato de interés nacional que no tenga la aprobación de la Asamblea Nacional es nulo, no existe. Y en este momento hay más de 50 países en el mundo que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente porque saben que es contraria a la Constitución”.

Con las acusaciones hechas por la Asamblea Nacional Constituyente donde lo señalan como traidor a la patria Borges respondió que traición a la patria “es robarse el dinero de los venezolanos y endeudar al país”.

Zapatero en Venezuela

El diputado Julio Borges, reveló que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Venezuela. “No he hablado con él, entendemos por las noticias que llegó a Venezuela en la noche, u hoy en la mañana pero no hemos tenido ningún contacto”, dijo.

En cuanto a una posible reunión con Zapatero, Borges dijo que las mismas pueden darse todos los días, pero lo importante es “ tener la voluntad clara de que las cosas cambien en el país”.

Lamentó el éxodo que se ha evidenciado en el país en los últimos meses, y resaltó el accidente ocurrido en Ecuador donde se volcó un autobús donde iban 27 venezolanos.

fuente: unión radio